С ЕГЭ по обществознанию удалили школьника с мобильным телефоном

В остальном ЕГЭ прошел без сбоев

Более 2,5 тысяч выпускников Липецкой области 10 июня сдавали ЕГЭ по обществознанию в основной период.



Этот предмет по выбору среди одиннадцатиклассников 2019 года остается самым популярным. Далее идут физика и история. Свои результаты ЕГЭ по обществознанию выпускники узнают не позднее 25 июня 2019 года.



Экзамен прошел в штатном режиме и без нарушений. Печать контрольно-измерительных материалов непосредственно в аудиториях перед участниками экзамена, а затем сканирование бланков в штабе прошли без сбоев. Система видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов работала в штатном режиме. Онлайн наблюдение велось и в ситуационно-информационном центре управления образования и науки Липецкой области. В ходе проведения экзамена был удален один выпускник за использование мобильного телефона.



В Липецкой области для проведения основного периода сдачи ЕГЭ в 2019 году подготовлены 34 пункта проведения экзаменов в школах. В 2019 году в Липецкой области все пункты проведения ЕГЭ используют технологию печати контрольно-измерительных материалов непосредственно в аудиториях перед участниками экзамена, а затем сканирование бланков в штабе, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.



