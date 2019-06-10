Общество

сегодня, 17:33

С ЕГЭ по обществознанию удалили школьника с мобильным телефоном

5 765
#ЕГЭ
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С ЕГЭ по обществознанию удалили школьника с мобильным телефоном

В остальном ЕГЭ прошел без сбоев

Более 2,5 тысяч выпускников Липецкой области 10 июня сдавали ЕГЭ по обществознанию в основной период. 

Этот предмет по выбору среди одиннадцатиклассников 2019 года остается самым популярным. Далее идут физика и история. Свои результаты ЕГЭ по обществознанию выпускники узнают не позднее 25 июня 2019 года. 

Экзамен прошел в штатном режиме и без нарушений. Печать контрольно-измерительных материалов непосредственно в аудиториях перед участниками экзамена, а затем сканирование бланков в штабе прошли без сбоев. Система видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов работала в штатном режиме. Онлайн наблюдение велось и в ситуационно-информационном центре управления образования и науки Липецкой области. В ходе проведения экзамена был удален один выпускник за использование мобильного телефона.

В Липецкой области для проведения основного периода сдачи ЕГЭ в 2019 году подготовлены 34 пункта проведения экзаменов в школах. В 2019 году в Липецкой области все пункты проведения ЕГЭ используют технологию печати контрольно-измерительных материалов непосредственно в аудиториях перед участниками экзамена, а затем сканирование бланков в штабе, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.

5 765
#ЕГЭ
1

Комментарии (5)

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8 минут назад
И ???, аттестат дают за русский и математику, а остальные предметы нужны для поступления, он просто не поступит в учебное заведение где нужно обществознание
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Пенсионер

12 минут назад
Ничего страшного меня с 4 класса со справкой об окончании 8 классов забрали в армию . Дибильное наше образование полит экономия общество знание и история КПСС в жизни мне не пригодилось . А историю воровской партии Единая Россия ещё не приподают . Так что зема не горюй.
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Зз9

20 минут назад
И ???, осенью кажется пересдача. И уже никуда практически не поступить.
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И ???

48 минут назад
Что с ним теперь будет? Без аттестата пешком в великую армию? Знатоки этой системы, раскалите не ведущим!
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Ссср

сегодня, 17:45
Все говно придумывают раньше не было ЕГЭ и все было намного лучше
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