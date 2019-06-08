Уроженец Ельца признан лучшим молодым футболистом группы «Центр»

А «Металлург» наградили за социальную активность.

«Елец» давно не выступает во втором дивизионе, но его воспитанники по-прежнему на виду.

Вчера в Москве Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) подвела итоги сезона во всех 6-ти группах второго дивизиона.

Лучшим молодым (до 21 года) футболистом в группе «Центр» был признан уроженец Ельца Дмитрий Лаврищев, который выступал за волгоградский «Ротор-2». 20-летний игрок умудрился поделить 3-4 места в споре лучших бомбардиров, в частности, оформив «дубль» в ворота «Металлурга» в Липецке.

Дмитрий подает большие надежды, и не случайно уже в этом сезоне провел дебютный матч за основной состав волгоградского «Ротора» в ФНЛ. В будущем он сможет рассчитывать на игру в Футбольной национальной лиге и даже выше – по крайней мере, такую перспективу предрекал ему на пресс-конференции в Липецке лучший бомбардир в истории чемпионатов России, а ныне тренер «Ротора-2» Олег Веретенников.

Лаврищев несколько раз приезжал на просмотр в «Металлург», которому как раз и не хватает молодых воспитанников областного футбола. Но с талантливым форвардом так и не заключили контакт – по информации GOROD48, из-за того, что клуб не захотел платить компенсацию подготовившей форварда школе «Ельца».

«Металлург» тоже был отмечен на вчерашнем празднике в ФНЛ. Наряду с ульяновской «Волгой», ивановским «Текстильщиком» и «Химиком» из Новомосковска липчанам вручили приз «За активность в реализации социальных акций». Клуб предоставит в ПФЛ отчет о 61 проведенном в течение спортивного сезона мероприятии, в основном это – встречи со школьниками, посещение библиотек и различных праздников.

Фото ФК «Ротор».