18-летняя липчанка выиграла первенство России по стендовой стрельбе

Наша «кузница кадров» вновь одна из сильнейших в России.

Липчанка Анна Жаднова стала победительницей первенства России по стендовой стрельбе среди юниорок и юниоров (до 21 года) в подмосковном комплексе «Лисья нора».

Восходящая липецкая «звездочка» стреляла лучше всех в квалификации, поразив 117 мишеней из 125 возможных. Ее ближайшая преследовательница выбила на три балла меньше – 114.

В финале, где шестеро лучших стрелков начинают спор «с чистого листа», Жаднова допустила ошибку в первом же дуплете. Однако неудача не выбила ее из колеи – в дальнейшем Анна стреляла почти безупречно. И в итоге стала победительницей чемпионата с результатом в финале – 50 сбитых мишеней из 60-ти. «Серебро» увезла в Воронеж Елена Бухонова из Воронежа (113 очков в квалификации, 48 – в финале). Замкнула «тройку» призеров Арина Кузнецова из Санкт-Петербурга (110, 40).

Соревнования в «Лисьей норе» в очередной раз подтвердили, что клуб «Липецкий Металлург» и наша СШОР №13 являются одними из главных в стране кузниц кадром молодых стрелков.

Дарья Семьянова, которой всего 17 лет, завоевала «серебро» первенства России в упражнении «трап». Ее результаты – 115 очков в квалификации и 37 – в финале. Лучше стреляла только победительница москвичка Валерия Шуликина – 108, 38.

Второе «серебро» Семьянова завоевала в составе сборной Липецкой области в соревнованиях смешанных команд вместе с земляком Дмитрием Исаевым. Наш дуэт показал лучшую стрельбу в квалификации – 142 очка из 150 возможных, а затем в финале поразил 37 летающих тарелочек, пропустив вперед сборную Татарстана, у которой на первом этапе было «всего» 134 точных выстрела, а в финале – 42.

Исаев взял «бронзу» в юниорском «трапе» - 112 в квалификации, 28 – в финале. Чемпионом здесь стал Геннадий Мамкин из Татарстана – 115, 42. В финале стрелял еще один липчанин Эдуард Гуляев – 112, 16, но отсеялся после первой серии, итог – 6-е место.

Таким образом, на счету наших снайперов 1 «золото», 2 «серебра» и 1 «бронза» в споре сильнейших молодых стрелков страны. Как говорится – а вам слабо?