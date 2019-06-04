Поезд закрыл проезд между селами Донское и Скорняково в Задонском районе

Автомобиль «скорой помощи» был вынужден развернуться и уехать.

Сегодня утром остановилась автомобильная дорога между селами Донское и Скорняково Задонского района.



По словам водителей, трассу перегородил грузовой поезд. Машинист состава так и не смог объяснить водителям причину остановки. После продолжительных звонков в РЖД, им предложили написать заявление, на котороеобещали дать ответ в течение 30 дней.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, остановка поезда не связана со сходом состава. Причины перекрытия движения устанавливаются.



В то же время стало известно, что произошла поломка локомотива. Состав может тронуться к двум часам дня. Поэтому автомобилистом лучше искать пути объезда.



