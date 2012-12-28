46-летнего грязинца ждёт суд по обвинению в телефонном терроризме и угрозе убийством

Полицейские менее чем за сутки после ложного сообщения установили и задержали подозреваемого.

В Грязинском районе передано в суд уголовное дело по обвинению 46-летнего жителю Грязинского района предъявлено обвинение мужчины в заведомо ложном сообщении об акте терроризма и угрозе убийством.«24 июня прошлого года в дежурную часть поступило сообщение от диспетчера аварийной службы филиала газораспределения о том, что неизвестный им сообщил, что на территории одного из объектов социальной инфраструктуры заложено взрывное устройство. Незамедлительно на место происшествия прибыли экстренные службы. При обследовании указанной территории предметов, представляющих опасность, обнаружено не было», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Полицейские менее чем за сутки установили и задержали подозреваемого. Мужчина во всём признался: сообщение он сделал из хулиганских побуждений, не задумываясь о последствиях.Кроме того, в октябре 2023 года обвиняемый в общественном месте угрожал убийством своей 43-летней знакомой, демонстрируя при этом нож. Женщина обратилась с заявлением в полицию.Максимальная санкция инкриминируемых грязинцу статей: части 2 статьи 207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) и части 1 статьи 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) — пять лет лишения свободы.