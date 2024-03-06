Сегодня в Липецке: субботник в четверг, путешествие в Таиланд и Чарли Чаплин

Рассказываем всё самое интересное про культурную программу наступившего четверга.

До +10

Столбик термометра сегодня впервые поднимется до отметки в 10 градусов выше нуля. День пройдёт преимущественно без осадков.







Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ останутся без холодной воды жители улиц Ангарской, 3, 5, 7, 9, 11, 4, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31; Детская, 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17; Геологической, 2, 2а, 2б, 1, 3, 4, 5, 5а, 7; Металлистов, 1, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 5; Монтажников, 1, 3, 3а, 2, 4, 5, 6, 3а к.1; Ново-Весовая, 18, 19, 20, 21, 22, 23; Ударников, 5, 7а, 7, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10а, 12, 12а, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 26; Юношеской 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 21а, 18, 18а, 18б, 18г, 19, 23а, 44, 49, 45, 47; а также переулка Рудного, 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17.







В это же время расстанутся с комфортом жители частного сектора улиц Автодорожной, Базарной, Взлётной, Городовикова, Жактовской, Исполкомовской, Коттеджной, Маргелова, Медицинской, Минской, Ново-Весовой, Паровозной. Поселковой, Почтовой, Прудной, Романовской, Рудничной, Рябиновой, Смирнова, Солнечной, Технической, Ударников, Шахматной, Юношеской, переулков Бытового, Дружбы, Клеверного, Ландшафтного, Сырского, Технологического, Туманной, Усадебного, Чистого.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 оставят без электричества жителей улиц Буденного, Индустриальной, Сенной, Смоленской, Сырской, проспекта Победы, переулка Рядового.







В этот же промежуток времени на срок до 3-х часов погрузятся в потёмки улицы Ангарская, Береговая, Взлётная, Волгоградская, Волжская, Дачная, Декабристов, Детская, Донская, Дорожная, Заречная, Земная, Ильича, Инженерная, Кленовая, Коттеджная, Леваневского, Маргелова, Пляжная, Профсоюзная, Романовская, Студенческая, Тургенева, Фурманова, переулки Серебристый, Туманный, садоводчество «Дачный-1».

Пробки

Первая пробка красного цвета появилась в городе около 6 утра на улице Московской. Как говорится – то ли ещё будет. Советуем пользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями. По крайней мере, есть надежда узнать, где заторы меньше.

Экологический фестиваль (6+)

Судя по погоде, весна уже шагает к нам широким шагов, а где весна – там и субботники.







Один из первых субботников-2024 пройдёт сегодня в 13:00 возле ДК «Рудничный». Вернее теперь это мероприятие называют по современному – Экологическим фестивалем. Суть же его остаётся прежней – уборка территории. Приглашают всех желающих.

Конкурс имени Н. Обуховой, 2-й тур (12+)

Сегодня в 19:00 в концертном залу «Унион» липецкие зрители могут стать свидетелями битвы лучших молодых вокалистов России во 2-м туре XI конкурса им. Н.А. Обуховой. Для участия были приглашены солисты оперных театров, артисты профессиональных концертных организаций, студенты и аспиранты высших специальных учебных заведений, которые уже являются лауреатами всероссийских и международных конкурсов. Возраст – от 18 до 35 лет.







Театр

В Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого сегодня в 19:00 покажут спектакль «Земля Эльзы» (16+) по пьесе Я.Пулинович – историю о поздней любви двух пожилых людей, которая не нравится их детям.







В Липецком театре драмы (пл. Константиновой, 3) в 18:30 можно увидеть комедию «Примадонны» (18+) по авантюрной комедии Р.Куни.

Два молодых безработных актера узнают, что престарелая миллионерша разыскивает потерявшихся в детстве племянниц, дабы завещать им свои миллионы. Провалившись на гастролях в провинциальном городке, они переодеваются в пестрые женские наряды из театрального гардероба и отправляются на штурм. Вскоре на горизонте появляются две девушки, которым мошенники мечтают объясниться в любви. А среди них - настоящая племянница миллионерши.

Клуб одного путешественника

В Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) в 16:00 состоится встреча клуба «Живи-путешествуй-люби». Профессиональный (почти) путешественник Алексей Бугаков проведёт лекцию на тему «Таиланд. Добро пожаловать в страну тысячи улыбок» (16+).





Фестиваль женского спорта

А в СК «Молодёжном» сегодня будут соревноваться самые прекрасные и спортивные на фестивале женского спорта «Здоровье. Красота. Грация. Идеал» (16+).







В программе: комплекс упражнений по общефизической подготовке, лёгкая атлетика и эстафета ГТО.

Нестареющий Чарли

Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская. 28) приглашает в 19:33 на заседание КинолентаКлуба. Смотреть сегодня будут первые короткометражные фильмы Чарли Чаплина (16+). Вход – любая бумажная купюра.







Кинопремьеры

А ещё в четверг, как всегда, на экраны выйдут новые фильмы. Вот главные премьеры.



«Вождь орков». Великобритания, 2024. Фэнтези. Режиссёр Стюарт Бреннан (16+)

Люди пытались заключить союз с могучими и злобными орками, но воинственные чудовища предпочитают язык силы. Они считают людей слишком слабыми для переговоров, а слабых надо уничтожать. Для людей настали темные времена. К тому же, в окрестных лесах расплодилось несметное количество одичалых, желающих только убивать! Через один из таких лесов направляется отряд, защищающий особенного мага, несущего тайную весть королю. В пути их ждут невероятные опасности, бои с одичалыми, мистические обряды и встреча с неумолимым Вождем орков.

В ролях: Розанна Майлз, Стюарт Бреннан, Сюзан Пэккер.

«Сказки Гофмана». Россия, 2022. Мелодрама, комедия. Режиссёр Тина Баркалая (16+)

Начало 2000-х. Неприметная девушка Надежда Страхова, как ни странно, замужем. Муж её, Виталик, провинциал, женился на бездетной Надежде ради московской прописки и типовой «хрущёвки» на окраине Москвы. Надежда работает на двух работах, чтобы содержать свою маленькую семью: по утрам в районной библиотеке и вечерами в театральном гардеробе. Однажды её жизнь резко меняется. Хозяин очередного пальто оказывается из мира рекламы и кино. Он замечает, что у Надежды очень красивые руки с невероятной пластикой. Это неожиданно меняет жизнь Надежды самым радикальным образом.

В ролях: Екатерина Вилкова, Евгений Цыганов, Алексей Гуськов.

«Ненормальный». Россия, 2024. Драма, музыка. Режиссёр Илья Маланин (12+)

8-летний Коля не такой, как все. Мама мальчика Татьяна вслед за врачами уже не верит, что врожденная болезнь отступит, и ребенок когда-нибудь станет «нормальным». Но ее новый знакомый Юрий твердо намерен поставить Колю на ноги с помощью своей уникальной системы гимнастики. А когда во время занятий случайно выясняется, что у мальчика талант к музыке, обучение игре на фортепиано становится еще одним этапом на пути к выздоровлению.

Вдохновлено невероятной реальной историей.

В ролях: Илларион Маров, Наталья Кудряшова. Надежда Маркина

Дорогие липчане! Желаем вам очередного плодотворного трудового дня. Отличная возможность переключить внимание и немного отдохнуть – почитать новости на GOROD48. Быть в курсе всех событий – это значит быть в трэнде. Можете быть уверенными, что с нами вы не пропустите ни одной важной и полезной информации. Ждём вас на сайте снова и снова.