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Происшествия
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сегодня, 10:30
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Директор бюджетного учреждения полтора года платила несуществующему сотруднику
Женщину осудили за служебный подлог.
«Подсудимая, являясь директором бюджетного учреждения, 1 февраля 2022 года издала приказ о приеме на работу сотрудника, который фактически свою трудовую деятельность в учреждении не осуществлял. С 15 февраля 2022 года по 30 июня 2023 года подсудимая незаконно вносила заведомо ложные сведения в официальные документы — табели учёта использования рабочего времени и выполнения должностных обязанностей, в результате чего необоснованно выплачивалась заработная плата и иные предусмотренные действующим законодательством выплаты», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: женщина была награждена почетной грамотой за большой вклад в развитие культуры и имела благодарность от имени главы администрации Липецкой области. Отягчающих наказание обстоятельств не было.
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