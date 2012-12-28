Директор бюджетного учреждения полтора года платила несуществующему сотруднику

Женщину осудили за служебный подлог.

Тербунский районный суд вынес приговор 55-летней женщине по части 1 статьи 292 УК РФ — служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенный из иной личной заинтересованности. Её признали виновной и оштрафовали на 40 000 рублей.«Подсудимая, являясь директором бюджетного учреждения, 1 февраля 2022 года издала приказ о приеме на работу сотрудника, который фактически свою трудовую деятельность в учреждении не осуществлял. С 15 февраля 2022 года по 30 июня 2023 года подсудимая незаконно вносила заведомо ложные сведения в официальные документы — табели учёта использования рабочего времени и выполнения должностных обязанностей, в результате чего необоснованно выплачивалась заработная плата и иные предусмотренные действующим законодательством выплаты», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: женщина была награждена почетной грамотой за большой вклад в развитие культуры и имела благодарность от имени главы администрации Липецкой области. Отягчающих наказание обстоятельств не было.