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сегодня, 10:30
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Директор бюджетного учреждения полтора года платила несуществующему сотруднику

Женщину осудили за служебный подлог.

Тербунский районный суд вынес приговор 55-летней женщине по части 1 статьи 292 УК РФ — служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенный из иной личной заинтересованности. Её признали виновной и оштрафовали на 40 000 рублей.

«Подсудимая, являясь директором бюджетного учреждения, 1 февраля 2022 года издала приказ о приеме на работу сотрудника, который фактически свою трудовую деятельность в учреждении не осуществлял. С 15 февраля 2022 года по 30 июня 2023 года подсудимая незаконно вносила заведомо ложные сведения в официальные документы — табели учёта использования рабочего времени и выполнения должностных обязанностей, в результате чего необоснованно выплачивалась заработная плата и иные предусмотренные действующим законодательством выплаты», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: женщина была награждена почетной грамотой за большой вклад в развитие культуры и имела благодарность от имени главы администрации Липецкой области. Отягчающих наказание обстоятельств не было.
служебный подлог
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Липчанин
6 минут назад
Проверьте парикмахерские заводы
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Евгений
21 минуту назад
полтора года получать зп, и штраф в 40т? воистину гуманное государство
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ворчиха
6 минут назад
за пачку макарон из шестерочки больше дают, а тут...
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к слову
24 минуты назад
Коль без грамоты - преступник, если с грамотой - герой, новатор???
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Луценко
26 минут назад
это не только в бюджете, но и во многих управляшек
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Ромео78
42 минуты назад
А что так можно было)))???
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Жители
45 минут назад
Проверьте всё детские сады, где числятся родственники дворниками, рабочими, плотниками........ И получают деньги. Всех заведующих нужно менять каждые три года!
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ГОСТЬ 13
3 минуты назад
Полностью согласен с вами. Надо во всех детских садиках проверку организовать. По документам на много больше сотрудников, чем по факту.
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Гость
46 минут назад
Таковы традиции в наших организаций, платить тому чего нет,а денежные средства на карман для личного пользования.
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Проверьт
53 минуты назад
Детский сад 76
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