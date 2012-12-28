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Происшествия
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сегодня, 10:19
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21-летний курьер мошенников получил три года колонии
У двух потерпевших он забрал полмиллиона рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в октябре 2023 года подсудимый в мессенджере «Telegram» договорился с неизвестным об обмане пенсионеров. Он получил сведения о месте нахождения потерпевших, приезжал к ним домой и забирал деньги якобы для решения вопроса о не привлечении к уголовной ответственности родственников потерпевших.
В одном случае курьер мошенников забрал 150 000 рублей, во втором — 350 000 рублей. Каждый раз деньги были упакованы в два полотенца и комплект постельного белья.
Часть полученных от потерпевших средств парень перечислял на банковские счёта, указанные неизвестным сообщником, а оставшиеся оставлял себе в качестве вознаграждения.
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