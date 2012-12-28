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171
сегодня, 10:19
3

21-летний курьер мошенников получил три года колонии

У двух потерпевших он забрал полмиллиона рублей.

Тербунский районный суд приговорил 21-летнего курьера мошенников — уроженца Воронежской области за два эпизода преступлений к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, которое осужденный будет отбывать после отбытия основного наказания. Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в октябре 2023 года подсудимый в мессенджере «Telegram» договорился с неизвестным об обмане пенсионеров. Он получил сведения о месте нахождения потерпевших, приезжал к ним домой и забирал деньги якобы для решения вопроса о не привлечении к уголовной ответственности родственников потерпевших.

В одном случае курьер мошенников забрал 150 000 рублей, во втором — 350 000 рублей. Каждый раз деньги были упакованы в два полотенца и комплект постельного белья.

Часть полученных от потерпевших средств парень перечислял на банковские счёта, указанные неизвестным сообщником, а оставшиеся оставлял себе в качестве вознаграждения.



мошенничество
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Зоркий
сегодня, 10:28
Непонятно, почему курьеров мошенников судят менее строго, чем курьеров наркоторговцев, ведь первые обманывают самые уязвимые категории людей и играют на самых добрых чувствах людей, а вторые «честно» поставляют отраву и без того искателям приключений не ценящим жизнь
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Z
сегодня, 10:26
Бездельники и халявщики угроза для нашего общества , для тех кто пашет днями и ночами...
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Елена
55 минут назад
Согласна с вами полностью
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