Происшествия
30 минут назад
В Липецкой области ищут разведчика, не вернувшегося из отпуска в воинскую часть
Ориентировка распространяется в социальных сетях
В группе микрорайона "Елецкий" социальной сети "Вконтакте" опубликована ориентировка - поиск солдата-контрактника, оставившего воинскую часть разведывательного батальона.
Солдат, призванный из Задонского района, не прибыл из отпуска к месту службы. Вероятное местонахождение - Липецкая область.
Как сообщили GOROD48 по указанному в ориентировке телефону, солдату оставалось служить по контракту около полугода. Его исчезновение не носит криминального характера, а, скорее всего, банальная самоволка.
Фото: РИА Новости
Солдат, призванный из Задонского района, не прибыл из отпуска к месту службы. Вероятное местонахождение - Липецкая область.
Как сообщили GOROD48 по указанному в ориентировке телефону, солдату оставалось служить по контракту около полугода. Его исчезновение не носит криминального характера, а, скорее всего, банальная самоволка.
Фото: РИА Новости
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