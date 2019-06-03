Происшествия

30 минут назад

В Липецкой области ищут разведчика, не вернувшегося из отпуска в воинскую часть

3 550
#розыск
В Липецкой области ищут разведчика, не вернувшегося из отпуска в воинскую часть

Ориентировка распространяется в социальных сетях

В группе микрорайона "Елецкий" социальной сети "Вконтакте" опубликована ориентировка - поиск солдата-контрактника, оставившего воинскую часть разведывательного батальона.

Солдат, призванный из Задонского района, не прибыл из отпуска к месту службы. Вероятное местонахождение - Липецкая область.



Как сообщили GOROD48 по указанному в ориентировке телефону, солдату оставалось служить по контракту около полугода. Его исчезновение не носит криминального характера, а, скорее всего, банальная самоволка.

Фото: РИА Новости

3 550
#розыск

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

народ

11 минут назад
батюшки, а мы то думали - ЦРУшник дизертировал.
ответить

fed

13 минут назад
Пацан небось сказал - ну вас нафиг с вашим разминированием Алеппо. Боевые все равно перестали платить.
ответить

Батя

21 минуту назад
Забухал пацан,теперь требунал и на зону
ответить

Еще в рубрике

Собаки «терроризируют» село в Елецком районе
#собаки #нападение
25
Собаки «терроризируют» село в Елецком районе

сегодня, 15:33

Происшествия
Мать ребенка, труп которого нашли на кладбище домашних животных, попала под еще одно уголовное дело
#следствие #суд
27
Мать ребенка, труп которого нашли на кладбище домашних животных, попала под еще одно уголовное дело

сегодня, 13:06

Происшествия
Ребенка на пруду в Плавице спасли местные жители – отец и сын
#происшествие на воде
58
Ребенка на пруду в Плавице спасли местные жители – отец и сын

сегодня, 12:03

Происшествия
Пожарные тушили подстанцию в Воловском районе
#пожар
1
Пожарные тушили подстанцию в Воловском районе

сегодня, 10:38

Происшествия
Ребенок выжил в ДТП благодаря детскому креслу
#дтп
18
Ребенок выжил в ДТП благодаря детскому креслу

сегодня, 10:05

Происшествия
60 литров контрафактного алкоголя изъяли у липецких бутлегеров
#контрафакт #алкоголь
19
60 литров контрафактного алкоголя изъяли у липецких бутлегеров

сегодня, 09:52

Происшествия