В Липецкой области ищут разведчика, не вернувшегося из отпуска в воинскую часть

Ориентировка распространяется в социальных сетях

Фото:

РИА Новости

В группе микрорайона "Елецкий" социальной сети "Вконтакте" опубликована ориентировка - поиск солдата-контрактника, оставившего воинскую часть разведывательного батальона.Солдат, призванный из Задонского района, не прибыл из отпуска к месту службы. Вероятное местонахождение - Липецкая область.Как сообщили GOROD48 по указанному в ориентировке телефону, солдату оставалось служить по контракту около полугода. Его исчезновение не носит криминального характера, а, скорее всего, банальная самоволка.