Бизнес

39 минут назад

Липчан приглашают на грандиозный музыкальный фестиваль

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Липчан приглашают на грандиозный музыкальный фестиваль

6 июля в парке чудес «Кудыкина гора» для липчан и гостей Липецкой области состоится первый благотворительный музыкальный фестиваль «MОЛOKO».

Гостей одного из самого грандиозного события этого лета ждет невероятно насыщенная программа: на трех сценах будут дарить свое творчество Дима Билан, группа Марсель, Антоха МС, тандем барабанщиков, группа Pasta, Andrew Jasinski, Гастарбайтер блюз, DJ и другие музыканты. Каждый сможет найти себе музыку и занятие по душе. На фестивале будут организованы различные мастер-классы, конкурсы, спортивные состязания, кино под открытым небом, арт-пространство, детская дискотека и музыкальный салют. Гости фестиваля увидят конное экстрим-шоу, поднимутся на воздушном шаре – и это еще не всё!

Главный организатор и спонсор фестиваля «MOЛOKO» - компания «Лебедяньмолоко», один из крупнейших производителей молочной продукции в России - планирует установить рекорд – приготовить полтонны молочного коктейля.

Уникальный многогранный фестиваль MOЛOKO станет не только крупным культурным событием в жизни Липецкой области и всего Центрального федерального округа, но и продемонстрирует культуру доступной и простой благотворительности: приобрел билет – помог тем, кто в этом нуждается. Все средства, собранные от продажи билетов, мастер-классов и конкурсов будут перечислены липецкому благотворительному проекту «Больше, чем добро».

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР МЕРОПРИЯТИЯ КОМУНИКАТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ПРАЙД МЕДИА»

ООО «Лебедяньмолоко»

Без возрастных ограничений

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