«Застывшее время»: Вера, Надежда, Любовь в заброшенной деревне

Дождливый день оказался богат на атмосферные находки в старинном селе на границе Липецкой и Рязанской областей.



Село Заболотовское находится в 90 км от Липецка и в 130 - от Рязани. Основано оно было на приграничных территориях - когда-то здесь стояли сторожевые крепости, которые постоянно отражали набеги степняков. Местные жители прятались от врагов за болотами, которые образовались от пересыхающей речки Рановы. Вот так село и получило своё название - Заболотовское.



Уроженцы села рассказали, что раньше в нем было 395 домов, стояла Богородицкая церковь. Строения были деревянными, крыши покрыты соломой. Вспыхнувший пожар положил начало разорению села. Сейчас в нем живут всего 10 человек.



Заброшенные дома в Заболотовском сохранились довольно неплохо - в одном из них удалось обнаружить мебель, посуду, поздравительные открытки, холодильник с едой 2010 года по сроку годности, два телевизора и проигрыватель для пластинок.



Возможно, в доме жил врач - хозяева выписывали журнал «Здоровье», выпуски которого хорошо сохранились с 1978 года. Их дети уехали жить в Москву. На фотографиях, найденных в доме - красивые, светлые, одухотворенные лица: мама с двухлетним сыном, улыбающийся мужчина, школьница с нарисованным бантом в волосах.



В одном из шкафов внимание к себе привлёк портрет трёх кудрявых девочек с надписью - Вера, Надежда, Любовь. Это был подарок матери - хозяйке дома - от дочери Ольги.



Координаты для смартфона и навигатора: N 53° 28' 21" E 39° 23' 19.86".

