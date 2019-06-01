Общество
23 минуты назад
Купаться на пляжах Липецка запрещено
Вода в реке Воронеж не соответствуют требованиям СанПин.
Как сообщили в управлении главного смотрителя, по результатам лабораторных исследований воды реки Воронеж Центром гигиены и эпидемиологии в Липецкой области выданы экспертные заключения, что вода в районе городских пляжей не соответствуют требованиям СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Поэтому купание на пляжах в черте города Липецка - Центральный, в районе Свободный Сокол, в районе НЛМК, в районе ЛТЗ - запрещено.
Пробы воды будут исследоваться каждую неделю. Отрыть пляжи для купания можно будет после положительного заключения санитарных врачей.
В пресс-служба администрации Липецка отмечают, что в мае на всех городских пляжах и на Набережной было выполнено водолазное обследование и очистка дна от мусора и посторонних предметов, установлены мобильные туалетные кабины, покрашены и отремонтированы малый архитектурные формы, установлены новые скамейки, урны, пляжные кабинки, завезено более 300 тонн песка.
Пробы воды будут исследоваться каждую неделю. Отрыть пляжи для купания можно будет после положительного заключения санитарных врачей.
В пресс-служба администрации Липецка отмечают, что в мае на всех городских пляжах и на Набережной было выполнено водолазное обследование и очистка дна от мусора и посторонних предметов, установлены мобильные туалетные кабины, покрашены и отремонтированы малый архитектурные формы, установлены новые скамейки, урны, пляжные кабинки, завезено более 300 тонн песка.
Вася
Только
бл...