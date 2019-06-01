Купаться на пляжах Липецка запрещено

Вода в реке Воронеж не соответствуют требованиям СанПин.

Как сообщили в управлении главного смотрителя, по результатам лабораторных исследований воды реки Воронеж Центром гигиены и эпидемиологии в Липецкой области выданы экспертные заключения, что вода в районе городских пляжей не соответствуют требованиям СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Поэтому купание на пляжах в черте города Липецка - Центральный, в районе Свободный Сокол, в районе НЛМК, в районе ЛТЗ - запрещено.



Пробы воды будут исследоваться каждую неделю. Отрыть пляжи для купания можно будет после положительного заключения санитарных врачей.



В пресс-служба администрации Липецка отмечают, что в мае на всех городских пляжах и на Набережной было выполнено водолазное обследование и очистка дна от мусора и посторонних предметов, установлены мобильные туалетные кабины, покрашены и отремонтированы малый архитектурные формы, установлены новые скамейки, урны, пляжные кабинки, завезено более 300 тонн песка.



