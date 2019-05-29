Памятник Ленину в Грязях отправили на реконструкцию

Памятник вождю мирового пролетариата вернут на то же место, с которого его забрали на реконструкцию — в сквер перед ДК Пищевого комбината.

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Как пояснили GOROD48 в администрации Грязинского района, с инициативой реконструировать памятник Ленину выступило Липецкое областное отделение КПРФ. Работы по обновлению скульптуры начались более недели назад по согласованию с райадминистрацией - тогда монумент Ленину сняли с постамента. Сам постамент также демонтируют, вместо него сделают новое основание — и уже на него вернут реконструированную скульптуру.- Беспокоиться по поводу снятого монумента не стоит, работы по восстановлению памятника ведутся, как только будут закончены все необходимые мероприятия, скульптура вернется на место — в сквер перед ДК Пищевого комбината, - добавили в администрации Грязинского района.