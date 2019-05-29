сегодня, 16:37
Памятник Ленину в Грязях отправили на реконструкцию
Памятник вождю мирового пролетариата вернут на то же место, с которого его забрали на реконструкцию — в сквер перед ДК Пищевого комбината.
- Беспокоиться по поводу снятого монумента не стоит, работы по восстановлению памятника ведутся, как только будут закончены все необходимые мероприятия, скульптура вернется на место — в сквер перед ДК Пищевого комбината, - добавили в администрации Грязинского района.
фото vk.com/overheardgrz.
Гулюшки