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Памятник Ленину в Грязях отправили на реконструкцию

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#памятник
Памятник Ленину в Грязях отправили на реконструкцию

Памятник вождю мирового пролетариата вернут на то же место, с которого его забрали на реконструкцию — в сквер перед ДК Пищевого комбината. 

Как пояснили GOROD48 в администрации Грязинского района, с инициативой реконструировать памятник Ленину выступило Липецкое областное отделение КПРФ. Работы по обновлению скульптуры начались более недели назад по согласованию с райадминистрацией - тогда монумент Ленину сняли с постамента. Сам постамент также демонтируют, вместо него сделают новое основание — и уже на него вернут реконструированную скульптуру. 

- Беспокоиться по поводу снятого монумента не стоит, работы по восстановлению памятника ведутся, как только будут закончены все необходимые мероприятия, скульптура вернется на место — в сквер перед ДК Пищевого комбината, - добавили в администрации Грязинского района. 

фото  vk.com/overheardgrz.

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#памятник

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