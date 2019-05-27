С территории Липецка вывозят старые автопокрышки

Уже вывезено около полутора сотен покрышек. Осталось еще более 1300

Автопокрышки разлагаются до 40 лет. Даже не находясь в эксплуатации, выделяют до 15 наименований вредных веществ, среди которых чрезвычайно токсичные продукты распада каучука. По инициативе отдела охраны окружающей среды администрации Липецка, с территории города начали вывозить старые автомобильные покрышки.



По оценке специалистов, на территории Липецка скопилось более 1,5 тысяч отработанных покрышек. Они относятся к отходам 4-го класса опасности. Их нельзя вывозить на полигоны, не рекомендуется использовать в целях благоустройства. При содействии управлений округами города Липецка собрана информация о количестве и местах свалки старых покрышек. Теперь существование автомобильной резины, найденной во дворах областного центра, будет заканчиваться на пункте переработки. Инициативу городских экологов поддержал резидент липецкого технопарка НПП «Циркон». После переработки опасные отходы будут обеспечивать безопасность детей и любителей активного образа жизни. Они превратятся в резиновое покрытие для игровых и спортивных площадок.



Первая партия автопокрышек - свыше 140 штук - вывезена с 19 микрорайона 24 мая при содействии сотрудников ФКУ УИИ УФСИН России по Липецкой области. В планах организаторов акции – еженедельно отправлять на утилизацию порядка 100-150 брошенных шин, сообщает пресс – служба администрации Липецка.



