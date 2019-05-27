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С территории Липецка вывозят старые автопокрышки

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#уборка #покрышки #благоустройство
С территории Липецка вывозят старые автопокрышки

Уже вывезено около полутора сотен покрышек. Осталось еще более 1300

Автопокрышки разлагаются до 40 лет. Даже не находясь в эксплуатации, выделяют до 15 наименований вредных веществ, среди которых чрезвычайно токсичные продукты распада каучука. По инициативе отдела охраны окружающей среды администрации Липецка, с территории города начали вывозить старые автомобильные покрышки.   

По оценке специалистов, на территории Липецка скопилось более 1,5 тысяч отработанных покрышек. Они относятся к отходам 4-го класса опасности. Их нельзя вывозить на полигоны, не рекомендуется использовать в целях благоустройства. При содействии управлений округами города Липецка собрана информация о количестве и местах свалки старых покрышек. Теперь существование автомобильной резины, найденной во дворах областного центра, будет заканчиваться на пункте переработки. Инициативу городских экологов поддержал резидент липецкого технопарка НПП «Циркон». После переработки опасные отходы будут обеспечивать безопасность детей и любителей активного образа жизни. Они превратятся в резиновое покрытие для игровых и спортивных площадок.

Первая партия автопокрышек  - свыше 140 штук - вывезена с 19 микрорайона 24 мая при содействии сотрудников ФКУ УИИ УФСИН России по Липецкой области. В планах организаторов акции – еженедельно отправлять на утилизацию порядка 100-150 брошенных шин, сообщает пресс – служба администрации Липецка.

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#уборка #покрышки #благоустройство

Комментарии (15)

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Елена

19 секунд назад
На ул. Депутатской с угла дома №81 покрышек лежит целая гора... Если учесть что в 20 метрах от этого находится детский сад....
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дальнобой

2 минуты назад
Под мостом на против таможни стоянка,там грузовых покрышек на вагон хватит
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Серый

16 минут назад
А что переработанная резина не будет выделять до 15 вредных веществ? Экологи о детях думают? Реклама "циклопа" Или это очередная показуха?
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Алексей

22 минуты назад
Хорошее дело, а куда сдать батарейки?
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покрышки это колхоз

28 минут назад
Верное решение, молодцы
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Олщ

36 минут назад
В области десятки свалок старых покрышек,какие нафиг полутора сотен???вы даже каплю не вывезли.Для галочки занимаетесь.
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Сергей

40 минут назад
У нас в ГК ,,Автолюбитель-5,, свалка покрышек есть на 2 камаза
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!!!

46 минут назад
За « Липку» на Студеновской загляните, есть над чем поработать.
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Логика

53 минуты назад
"не рекомендуется использовать в целях благоустройства" - но все равно переработаем и будет покрытие! ведь так вреда для окружающей среды не будет....
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Mamont

54 минуты назад
Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog
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