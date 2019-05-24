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Открытие на Плутоне изменит жизнь на Земле?
Ученые нашли там океан.
Под поверхностью Плутона находится гигантский океан, состоящий из особой формы воды, сообщается в журнале Nature Geoscience. Самое удивительное заключается в том, что этот океан не замерзает, несмотря на критично низкую температуру. Этот факт позволяет предположить, что во Вселенной может быть значительно больше океанов, чем прогнозировалось, пишет «Российская газета».
Благодаря спутнику New Horizons, который в 2015 году пролетал возле Плутона, ученые впервые получили качественные снимки поверхности планеты. На полученных изображениях было видно, что часть карликовой планеты покрыта льдом. Это сразу вызвало ряд вопросов у ученого сообщества по поводу существования воды в жидком состоянии под слоями льда, пишет издание «Дни24». Если на Плутоне есть вода в жидком виде, тогда не исключено, что в ней имеется примитивная форма жизни. К сожалению, учитывая отдаленность Плутона, люди нескоро смогут детально её изучить.
В 2015 году аппарата НАСА New Horizons предоставил снимки Плутона, включая фотографии Равнины Спутника — ледяной равнины, сформированную замершим азотом, окисью углерода и метаном. Учитывая ее местоположение и топографию, ученые предположили, что под ней существует подповерхностный океан. Однако эту версию изначально рассматривали как неправдоподобную, поскольку он должен был замерзнуть давно, напоминает «Лента».
Благодаря спутнику New Horizons, который в 2015 году пролетал возле Плутона, ученые впервые получили качественные снимки поверхности планеты. На полученных изображениях было видно, что часть карликовой планеты покрыта льдом. Это сразу вызвало ряд вопросов у ученого сообщества по поводу существования воды в жидком состоянии под слоями льда, пишет издание «Дни24». Если на Плутоне есть вода в жидком виде, тогда не исключено, что в ней имеется примитивная форма жизни. К сожалению, учитывая отдаленность Плутона, люди нескоро смогут детально её изучить.
В 2015 году аппарата НАСА New Horizons предоставил снимки Плутона, включая фотографии Равнины Спутника — ледяной равнины, сформированную замершим азотом, окисью углерода и метаном. Учитывая ее местоположение и топографию, ученые предположили, что под ней существует подповерхностный океан. Однако эту версию изначально рассматривали как неправдоподобную, поскольку он должен был замерзнуть давно, напоминает «Лента».