Общество

сегодня, 16:42

Липецкий полумарафон. Программа мероприятия

5 428
#полумарафон
2
Липецкий полумарафон. Программа мероприятия

26 мая в Липецке пройдет масштабный спортивный праздник. Администрация города сообщила программу липецкого полумарафона. 

Участников забегов приглашают на Соборную площадь до 9.00. Они к этому времени должны получить стартовые пакеты (их будут выдавать в спорткомплексе «Звёздный» 25 мая с 11.00 до 21.00 и 26 мая с 7.00 до 9.00). Уже в 08.00 здесь начнётся концертно-развлекательная программа. Спортивный праздник проведут журналист и комментатор Дмитрий Губерниев, олимпийские чемпионы и призёры Елена Замолодчикова, Татьяна Логунова, Олеся Зыкина и другие.

Кстати, подбодрить участников полумарафона можно не только на старте. Поддержка болельщиков будет необходима спортсменам на протяжении всего забега – его трассы пройдут по улицам Зегеля, Плеханова, Гагарина и Космонавтов.

ПРОГРАММА ПОЛУМАРАФОНА:

7:00 – открытие стартового городка, начало работы раздевалок и камеры хранения, регистрация

8:00 – начало праздничной программы со сцены

8:40 – сбор детей и разминка

9:00 – старт детского забега (2011-2015 г.р.)

9:10 – старт детского забега (2008-2010г.р.)

9:30 – старт разминки для взрослых

9:40 – инструктаж  для дистанций 3км,10км и 21км

9:45 – построение участников перед стартом на 10 и 21км

9:50 – старт забега на 10 и 21км, построение участников на 3км

9:55 – старт забега на 3км

10:25 – закрытие финиша на 3км

10:30 – финиш лидеров на 10км

10:45 – награждение победителей в абсолюте на 3км

11:00 - награждение победителей в абсолюте на 10км 

11:15 – старт финиша победителей на 21км

11:20 – закрытие финиша 10км

12:00 – награждение победителей в абсолюте и категориях на 21км

12:50 – закрытие финиша на 21км

13:00 – торжественное закрытие соревнования и концерт

5 428
#полумарафон
2

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Андрей

17 минут назад
Интересно, хорошая будет организация мероприятия?
ответить

Уполномоченный по правам человека И.Тихонова

20 минут назад
Я побегу в 10 ч. с Соборной площади и куда глаза глядят. Вы меня сразу узнаете!
ответить

Спорт за деньги

33 минуты назад
Да, не у всех найдется 1500 руб. Прошли те времена, когда все соревнования были бесплатны, а тебе давали талоны на питания))) Сейчас нет бесплатного спорта, всё для народа, всё для людей)))только плати
ответить

Денег - нет, но Вы держитесь!

41 минуту назад
. у кого денег нет.
ответить

А у кого денег нет,

51 минуту назад
тот не бежит?
ответить

Еще в рубрике

Массовый велопарад пройдет в Липецке
#велопарад
Массовый велопарад пройдет в Липецке

сегодня, 16:46

Общество
На сокольском пляже спустя много лет может появиться новый песок
#пляжи
4
На сокольском пляже спустя много лет может появиться новый песок

сегодня, 16:39

Общество
В Липецкой области проверили все загородные детские лагеря
#проверка #пожарная безопасность #лагерь
1
В Липецкой области проверили все загородные детские лагеря

сегодня, 16:29

Общество
Как будет двигаться общественный транспорт во время ремонта проспекта Победы
#проспект Победы #дорожные работы
13
Как будет двигаться общественный транспорт во время ремонта проспекта Победы

сегодня, 16:19

Общество
26 мая на время полумарафона в центре Липецка ограничат движение
#транспорт
4
26 мая на время полумарафона в центре Липецка ограничат движение

сегодня, 16:13

Общество
В Липецкой области планируют открыть третий ресурсный класс для детей с аутизмом
#аутизм #ресурсные классы
3
В Липецкой области планируют открыть третий ресурсный класс для детей с аутизмом

сегодня, 16:00

Общество