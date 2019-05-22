Липецкий полумарафон. Программа мероприятия

26 мая в Липецке пройдет масштабный спортивный праздник. Администрация города сообщила программу липецкого полумарафона.

Участников забегов приглашают на Соборную площадь до 9.00. Они к этому времени должны получить стартовые пакеты (их будут выдавать в спорткомплексе «Звёздный» 25 мая с 11.00 до 21.00 и 26 мая с 7.00 до 9.00). Уже в 08.00 здесь начнётся концертно-развлекательная программа. Спортивный праздник проведут журналист и комментатор Дмитрий Губерниев, олимпийские чемпионы и призёры Елена Замолодчикова, Татьяна Логунова, Олеся Зыкина и другие.



Кстати, подбодрить участников полумарафона можно не только на старте. Поддержка болельщиков будет необходима спортсменам на протяжении всего забега – его трассы пройдут по улицам Зегеля, Плеханова, Гагарина и Космонавтов.



ПРОГРАММА ПОЛУМАРАФОНА:



7:00 – открытие стартового городка, начало работы раздевалок и камеры хранения, регистрация



8:00 – начало праздничной программы со сцены



8:40 – сбор детей и разминка



9:00 – старт детского забега (2011-2015 г.р.)



9:10 – старт детского забега (2008-2010г.р.)



9:30 – старт разминки для взрослых



9:40 – инструктаж для дистанций 3км,10км и 21км



9:45 – построение участников перед стартом на 10 и 21км



9:50 – старт забега на 10 и 21км, построение участников на 3км



9:55 – старт забега на 3км



10:25 – закрытие финиша на 3км



10:30 – финиш лидеров на 10км



10:45 – награждение победителей в абсолюте на 3км



11:00 - награждение победителей в абсолюте на 10км



11:15 – старт финиша победителей на 21км



11:20 – закрытие финиша 10км



12:00 – награждение победителей в абсолюте и категориях на 21км



12:50 – закрытие финиша на 21км



13:00 – торжественное закрытие соревнования и концерт



