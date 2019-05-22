Общество
сегодня, 16:42
Липецкий полумарафон. Программа мероприятия
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26 мая в Липецке пройдет масштабный спортивный праздник. Администрация города сообщила программу липецкого полумарафона.
Участников забегов приглашают на Соборную площадь до 9.00. Они к этому времени должны получить стартовые пакеты (их будут выдавать в спорткомплексе «Звёздный» 25 мая с 11.00 до 21.00 и 26 мая с 7.00 до 9.00). Уже в 08.00 здесь начнётся концертно-развлекательная программа. Спортивный праздник проведут журналист и комментатор Дмитрий Губерниев, олимпийские чемпионы и призёры Елена Замолодчикова, Татьяна Логунова, Олеся Зыкина и другие.
Кстати, подбодрить участников полумарафона можно не только на старте. Поддержка болельщиков будет необходима спортсменам на протяжении всего забега – его трассы пройдут по улицам Зегеля, Плеханова, Гагарина и Космонавтов.
ПРОГРАММА ПОЛУМАРАФОНА:
7:00 – открытие стартового городка, начало работы раздевалок и камеры хранения, регистрация
8:00 – начало праздничной программы со сцены
8:40 – сбор детей и разминка
9:00 – старт детского забега (2011-2015 г.р.)
9:10 – старт детского забега (2008-2010г.р.)
9:30 – старт разминки для взрослых
9:40 – инструктаж для дистанций 3км,10км и 21км
9:45 – построение участников перед стартом на 10 и 21км
9:50 – старт забега на 10 и 21км, построение участников на 3км
9:55 – старт забега на 3км
10:25 – закрытие финиша на 3км
10:30 – финиш лидеров на 10км
10:45 – награждение победителей в абсолюте на 3км
11:00 - награждение победителей в абсолюте на 10км
11:15 – старт финиша победителей на 21км
11:20 – закрытие финиша 10км
12:00 – награждение победителей в абсолюте и категориях на 21км
12:50 – закрытие финиша на 21км
13:00 – торжественное закрытие соревнования и концерт
Кстати, подбодрить участников полумарафона можно не только на старте. Поддержка болельщиков будет необходима спортсменам на протяжении всего забега – его трассы пройдут по улицам Зегеля, Плеханова, Гагарина и Космонавтов.
ПРОГРАММА ПОЛУМАРАФОНА:
7:00 – открытие стартового городка, начало работы раздевалок и камеры хранения, регистрация
8:00 – начало праздничной программы со сцены
8:40 – сбор детей и разминка
9:00 – старт детского забега (2011-2015 г.р.)
9:10 – старт детского забега (2008-2010г.р.)
9:30 – старт разминки для взрослых
9:40 – инструктаж для дистанций 3км,10км и 21км
9:45 – построение участников перед стартом на 10 и 21км
9:50 – старт забега на 10 и 21км, построение участников на 3км
9:55 – старт забега на 3км
10:25 – закрытие финиша на 3км
10:30 – финиш лидеров на 10км
10:45 – награждение победителей в абсолюте на 3км
11:00 - награждение победителей в абсолюте на 10км
11:15 – старт финиша победителей на 21км
11:20 – закрытие финиша 10км
12:00 – награждение победителей в абсолюте и категориях на 21км
12:50 – закрытие финиша на 21км
13:00 – торжественное закрытие соревнования и концерт
5 428
Андрей
Уполномоченный по правам человека И.Тихонова
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