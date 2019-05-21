Общество

24 минуты назад

Лесные пожарные показали детям свою работу

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#лесные пожары
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Лесные пожарные показали детям свою работу

Сегодня в Липецкий интернат в поселке Дачный приехали пожарные ОСАУ «Лесопожарный центр». Поводом для визита стала всероссийская информационная компания «Останови огонь».

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Организаторы решили вместо банальных назиданий показать детям, как работают пожарные. Но перед началом демонстрации  детям предложили примерить на себя амуницию пожарных и провести «боевое развертывание»: распустить «рукав», подключить один его конец к подаче воды, пробежать с другим концом и напором воды сбить установленные на столе бутылки. 

И если детям предложили справиться с тонкими «рукавами», то работу настоящих пожарных демонстрировали на больших. 

- Дай напор, - прокричал пожарный, и тут же столб воды с брызгами взметнулся под кроны растущих рядом с интернатом деревьев. Таким образом, сбивается пламя при верховых пожарах.

Но больший восторг у детей вызвала работа пожарного лафета. Воспитанники интерната ловили ладошками водную пыль. Наверное, после такого зрелища многие дети решают в своих мечтах стать пожарными.
Такие мероприятия проходят два раза в год. Пожарные приезжают не только в учебные заведения, но и в лагеря отдыха. Может быть надо и чаще, но кто тогда будет выполнять за них работу? 

- Такие акции под разными названиями мы стараемся проводить весной и осенью, - рассказал инженер охраны и защиты леса Игорь Сикачев. – Именно в это время возникают лесные пожары. В первую очередь мы учим оповещать о возгораниях. И в этом году количество звонков выросло как никогда, даже по поводу костров. Естественно помогает патрулирование – на протяжении последних лет в Липецкой области удалось избежать лесных пожаров. 

Как сообщили в управлении Лесного хозяйства Липецкой области, сегодня только в ОСАУ «Лесопожарный центр» работает 31 единица техники, а в лесничествах региона постоянно курсируют 77 мобильных групп на малых лесопожарных комплексах. Кроме того, в лесах области работают камеры наблюдения и установлены специальные  вышки для визуального осмотра зеленых массивов.


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#лесные пожары
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