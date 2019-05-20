Общество

сегодня, 15:40

Хоккейный матч Россия-Швеция покажут на большом экране Липецкого городища

6 736
#липецкое городище
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Хоккейный матч Россия-Швеция покажут на большом экране Липецкого городища
На площадке Липецкое городище состоится трансляция хоккейного матча между сборными России и Швеции – начало 21 мая в 21.15.

Посмотреть игру смогут все желающие. Вход бесплатный. Организаторы показа призывают зрителей взять с собой пледы и хорошее настроение.
 
Решение провести трансляцию было принято в связи с многочисленными просьбами липчан. 

Как известно, 21 мая сборные двух стран поборются за первое место в группе. Исход игры определит соперника в четвертьфинале, сообщили в администрации Липецка. 

Фото: 10topbet.ru

6 736
#липецкое городище
1

Комментарии (6)

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Фауст.

10 минут назад
Отличная новость наберем пивчища и водяры.А хоккей на закуску.
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А что-спортбаров в Липецке нет?

18 минут назад
Или денег на кружку пива не * ?
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Вячеслав

36 минут назад
Это хорошая новость, было бы не плохо и футбол чтобы там показывали с удовольствием с сынуном поиду болеть за наших.
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Маруся

47 минут назад
Стас, если бы только жидким ограничилось......
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Стас

сегодня, 15:54
Конец городищу все обосут
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Перри Мэйсон

сегодня, 15:45
Вот это дело!!!!
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