Хоккейный матч Россия-Швеция покажут на большом экране Липецкого городища

На площадке Липецкое городище состоится трансляция хоккейного матча между сборными России и Швеции – начало 21 мая в 21.15.



Посмотреть игру смогут все желающие. Вход бесплатный. Организаторы показа призывают зрителей взять с собой пледы и хорошее настроение.



Решение провести трансляцию было принято в связи с многочисленными просьбами липчан.



Как известно, 21 мая сборные двух стран поборются за первое место в группе. Исход игры определит соперника в четвертьфинале, сообщили в администрации Липецка.



Фото: 10topbet.ru



