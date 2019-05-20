Общество
сегодня, 15:40
Хоккейный матч Россия-Швеция покажут на большом экране Липецкого городища
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На площадке Липецкое городище состоится трансляция хоккейного матча между сборными России и Швеции – начало 21 мая в 21.15.
Посмотреть игру смогут все желающие. Вход бесплатный. Организаторы показа призывают зрителей взять с собой пледы и хорошее настроение.
Решение провести трансляцию было принято в связи с многочисленными просьбами липчан.
Как известно, 21 мая сборные двух стран поборются за первое место в группе. Исход игры определит соперника в четвертьфинале, сообщили в администрации Липецка.
Фото: 10topbet.ru
Посмотреть игру смогут все желающие. Вход бесплатный. Организаторы показа призывают зрителей взять с собой пледы и хорошее настроение.
Решение провести трансляцию было принято в связи с многочисленными просьбами липчан.
Как известно, 21 мая сборные двух стран поборются за первое место в группе. Исход игры определит соперника в четвертьфинале, сообщили в администрации Липецка.
Фото: 10topbet.ru
6 736
Фауст.
А что-спортбаров в Липецке нет?
Вячеслав
Маруся
Стас
Перри Мэйсон