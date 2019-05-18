Покинувшая Липецкую область со скандалом Любовь Яскевич начала выступать за Белоруссию

Несмотря ни на что, нам бы очень хотелось, чтобы третья спортивная прописка Любы принесла ей успех.

Покинувшая Липецкую область со скандалом участница Олимпийских Игр-2012 Любовь Яскевич начала выступать под флагом Белоруссии.

За месяц до старта Европейских Игр в Минске (медали разыграют в 15-ти видах спорта) в белорусской столице прошел так называемый тестовый международный турнир по пулевой стрельбе.

34-летняя Яскевич выступила в миксте (т.е. соревновании смешанных пар) по стрельбе из пневматического пистолета вместе с белорусским спортсменом Андреем Казаком. Российские стрелки в этих соревнованиях не участвовали, на огневой рубеж вышли 20 парт из Белоруссии, Польши, Литвы и Латвии. Яскевич и ее напарник выступали под белорусским флагом и заняли итоговое 3-е место. Лучшими в этом упражнении стали стрелки из Латвии, на втором месте – другая белорусская пара.

Как стало известно GOROD48, за две недели до этого Яскевич стала победительницей 3-го этапа Кубка Белоруссии, что неудивительно с учетом разницы в уровне финалистки Олимпиады (4-е место в Лондоне-2012) и местных спортсменов.

Любовь Яскевич родилась в Кемерово, но несколько лет назад вместе с отцом и тренером Ильей Яскевичем переехала в знаменитую школу Конь-Колодязя Липецкой области. Причиной переезда стал конфликт Яскевича-старшего с коллегами в Сибири.

В нашем регионе «переселенцев» приняли с распростертыми объятиями, ведь Люба реально усилила сборную области. Но вскоре ссоры и склоки начались и здесь. Тренеры конь-колодезьской ДЮСШ имени А. М. Никулина рассказывали GOROD48 о странном поведении Ильи Яскевича, который старался записывать на диктофон любые разговоры и зачем-то фиксировал в тетрадочку все незначительные нарушения коллег во время тренировок. По словам тренеров, весь этот «компромат» Яскевич пытался использовать, чтобы выбить дополнительные привилегии для дочери, которая и так стояла особняком в школе. В итоге в ДЮСШ созрел бунт, и тренеры потребовали убрать Яскевичей из школы.

Далее начались суды, взаимные обвинения, в которых Яскевичи требовали передать им власть в ДЮСШ и обвиняли нынешнее руководство в семейной клановости, как будто бы сами являются чем-то иным, а не семьей (Яскевичей – трое, есть еще и брат Любы по имени Алексей).

Автора этих строк в свое время опечалил разговор с Ильей Яскевичем. На предложение помириться с коллегами по Конь-Колодезю он ответил, что они того не заслуживают. Другой вариант – поискать счастье в клубе «Липецкий Металлург» тоже был отвергнут, поскольку Яскевич не взлюбил тамошнее руководство. С тиром «Динамо» - такая же история.… В итоге сложилась ситуация, при которой, как выразился сам Илья Геннадьевич, Яскевичей не пускали ни в один тир в Липецке. К слову в тот момент Яскевич отрицал и возможность переезда куда-либо (речь о Белоруссии заходила уже тогда), сказав, что семья давно обосновалась в Липецкой области, и переезд ей не выгоден.

Теперь таланливейшая и обаятельная сама по себе Люба все-таки нашла свою третью спортивную прописку. Пожелаем же ей успехов!

Юрий КРИВОРУЧКО.



Фото m.gazeta.ru

