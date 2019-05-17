О том, как подготовиться к ЕГЭ, что необходимо выпускникам на экзамене, чего делать не надо, музей шпаргалок ЕГЭ, а также иную информацию теперь можно посмотреть в игровой форме на интерактивной платформе управления образования и науки Липецкой области «ЕГЭ-2019: Руководство по выживанию».





«Главной особенностью проведения единого государственного экзамена остается доброжелательная обстановка и неукоснительное соблюдение Порядка проведения итоговой аттестации. А уж в подготовке наших выпускников мы не сомневаемся», – отмечает исполняющий обязанности начальника управления образования и науки Липецкой области Алексей Грушихин.



Воспользоваться платформой могут все: как выпускники, так их родители, знакомые и просто посетители платформы. Интерактивная платформа «ЕГЭ-2019: Руководство по выживанию» содержит графические элементы, при нажатии на которые открывается та или иная информация.



Попасть на интерактивную платформу можно нажав на баннер «ЕГЭ-2019: Руководство по выживанию» на



Ссылка на платформу также размещена на



В 2019 году около пяти тысяч выпускников 11 классов будут сдавать в Липецкой области ЕГЭ. В регионе подготовлены 34 пункта проведения экзаменов в школах.



Самыми популярными предметами по выбору среди одиннадцатиклассников остаются обществознание, физика, история. Более 3 тысяч выпускников выбрали для сдачи математику на профильном уровне, соответственно смогут предъявить результаты для поступления в вузы.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, интерактивная платформа «ЕГЭ-2019: Руководство по выживанию» это долгосрочная акция управления образования и науки области, которая предназначена для снятия психологического стресса выпускников перед экзаменами. Платформа содержит в себе информацию, необходимую выпускникам как при подготовке к экзамену, так и во время проведения самого экзамена.«Главной особенностью проведения единого государственного экзамена остается доброжелательная обстановка и неукоснительное соблюдение Порядка проведения итоговой аттестации. А уж в подготовке наших выпускников мы не сомневаемся», – отмечает исполняющий обязанности начальника управления образования и науки Липецкой области Алексей Грушихин.Воспользоваться платформой могут все: как выпускники, так их родители, знакомые и просто посетители платформы. Интерактивная платформа «ЕГЭ-2019: Руководство по выживанию» содержит графические элементы, при нажатии на которые открывается та или иная информация.Попасть на интерактивную платформу можно нажав на баннер «ЕГЭ-2019: Руководство по выживанию» на сайте управления образования и науки Липецкой области , а также по прямой ссылке интерактивной платформы «ЕГЭ-2019: Руководство по выживанию» Ссылка на платформу также размещена на официальной странице управления во «ВКонтакте» В 2019 году около пяти тысяч выпускников 11 классов будут сдавать в Липецкой области ЕГЭ. В регионе подготовлены 34 пункта проведения экзаменов в школах.Самыми популярными предметами по выбору среди одиннадцатиклассников остаются обществознание, физика, история. Более 3 тысяч выпускников выбрали для сдачи математику на профильном уровне, соответственно смогут предъявить результаты для поступления в вузы.