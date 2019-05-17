Общество

сегодня, 12:50

ЕГЭ-2019: Руководство по выживанию

1 765
#ЕГЭ
ЕГЭ-2019: Руководство по выживанию

О том, как подготовиться к ЕГЭ, что необходимо выпускникам на экзамене, чего делать не надо, музей шпаргалок ЕГЭ, а также иную информацию теперь можно посмотреть в игровой форме на интерактивной платформе управления образования и науки Липецкой области «ЕГЭ-2019: Руководство по выживанию». 

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, интерактивная платформа «ЕГЭ-2019: Руководство по выживанию» это долгосрочная акция управления образования и науки области, которая предназначена для снятия психологического стресса выпускников перед экзаменами. Платформа содержит в себе информацию, необходимую выпускникам как при подготовке к экзамену, так и во время проведения самого экзамена.  

«Главной особенностью проведения единого государственного экзамена остается доброжелательная обстановка и неукоснительное соблюдение Порядка проведения итоговой аттестации. А уж в подготовке наших выпускников мы не сомневаемся», – отмечает исполняющий обязанности начальника управления образования и науки Липецкой области Алексей Грушихин. 

Воспользоваться платформой могут все: как выпускники, так их родители, знакомые и просто посетители платформы. Интерактивная платформа «ЕГЭ-2019: Руководство по выживанию» содержит графические элементы, при нажатии на которые открывается та или иная информация. 

Попасть на интерактивную платформу можно нажав на баннер «ЕГЭ-2019: Руководство по выживанию» на сайте управления образования и науки Липецкой области, а также по прямой ссылке интерактивной платформы «ЕГЭ-2019: Руководство по выживанию»

 Ссылка на платформу также размещена на официальной странице управления во «ВКонтакте»

В 2019 году около пяти тысяч выпускников 11 классов будут сдавать в Липецкой области ЕГЭ. В регионе подготовлены 34 пункта проведения экзаменов в школах.  

Самыми популярными предметами по выбору среди одиннадцатиклассников остаются обществознание, физика, история. Более 3 тысяч выпускников выбрали для сдачи математику на профильном уровне, соответственно смогут предъявить результаты для поступления в вузы. 
1 765
#ЕГЭ

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

липчанка

2 минуты назад
Да задолбали этим ЕГЭ
ответить

Еще в рубрике

Липецкая область впервые попала на карту нарушений прав журналистов
#нарушение прав журналистов
Липецкая область впервые попала на карту нарушений прав журналистов

55 минут назад

Общество
Лебедянская долгожительница отметила 109 день рождения
#долгожители
5
Лебедянская долгожительница отметила 109 день рождения

сегодня, 13:12

Общество
Торговцы под видом газовиков вновь ходят по квартирам липчан
#права потребителя
12
Торговцы под видом газовиков вновь ходят по квартирам липчан

сегодня, 12:33

Общество
К благоустройству центральных улиц Липецка привлекают предпринимателей
#Благоустройство
11
К благоустройству центральных улиц Липецка привлекают предпринимателей

сегодня, 12:05

Общество
В Липецке увековечат память известного краеведа и писателя
#Сергей Панюшкин
12
В Липецке увековечат память известного краеведа и писателя

сегодня, 11:21

Общество
Юрий Божко защитит права предпринимателей?
#кадры
64
Юрий Божко защитит права предпринимателей?

сегодня, 09:07

Общество