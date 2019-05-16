Внук изрезал ножом и добил кухонным молотком 82-летнюю бабушку

Убийство было совершено 9 мая.

В Грязях следователи предъявили обвинение фигуранту уголовного дела об убийстве пенсионерки

Следственным отделом по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела об убийстве 82-летней пенсионерки обвинение в совершении особо тяжкого преступления предъявлено её внуку.



Действия 29-летнего обвиняемого следствием квалифицированы по ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство).



По версии следствия, утром 9 мая в ходе ссоры с родной бабушкой пьяный схватил кухонный нож и нанес престарелой женщине множественные удары, в том числе в грудную клетку и шею. После чего добил пенсионерку ударом по голове молотком для отбивания мяса.



В рамках расследования уголовного дела вину в совершении преступления фигурант признал и подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего, сообщив, что схватился за нож после претензий потерпевшей по поводу его нетрезвого вида. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.



Кроме этого, обвиняемый является фигурантом еще одного уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств (4 ст. 228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.





