Происшествия

сегодня, 13:26

Внук изрезал ножом и добил кухонным молотком 82-летнюю бабушку

24 3463
#убийство
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Внук изрезал ножом и добил кухонным молотком 82-летнюю бабушку

Убийство было совершено 9 мая.

В Грязях следователи предъявили обвинение фигуранту уголовного дела об убийстве пенсионерки
Следственным отделом по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела об убийстве 82-летней пенсионерки обвинение в совершении особо тяжкого преступления предъявлено её внуку.

Действия 29-летнего обвиняемого следствием квалифицированы по ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, утром 9 мая в ходе ссоры с родной бабушкой пьяный схватил кухонный нож и нанес престарелой женщине множественные удары, в том числе в грудную клетку и шею. После чего добил пенсионерку ударом по голове молотком для отбивания мяса.

В рамках расследования уголовного дела вину в совершении преступления фигурант признал и подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего, сообщив, что схватился за нож после претензий потерпевшей по поводу его нетрезвого вида. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование  продолжается.

Кроме этого, обвиняемый является фигурантом еще одного уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств (4 ст. 228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.


24 3463
#убийство
1

Комментарии (24)

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Сергей

3 минуты назад
Очередное последствие пьянки.
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НЕ ПАТРИОТ

6 минут назад
... Вырос кормилец, блин...
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Студгородок, 26

11 минут назад
В нашем доме живет одна семейка. Дед 2 раза привлекался соседом к суду за побои. Но дед не унимался и остоянно угрожает соседу убийству. 5 раз к ним наведывалась полиция. А что 6- летний внук? Алка нагуляла его и воспитанием не занимается- при встрече с пожилым соседом осокрбляет его в присутствии выродка. А выродок, резвясь с пацанвой во дворе обзывает соседа -фу, падаль! Кто из него вырастет, если он бабке Марине, сплетнице и матершиннице сказал в поъезде (слышали соседи), что зарежет одноклассника из школы на 15 мкр. В 6 лет!
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МИРОТВОРЕЦ

33 минуты назад
однозначно казнить ! ТИНА .. согласен ... а жить он будет за тем что бы было куда денешки списать с зоны ... и на кого списать ... и вроде как тюрьма а вроде как и помогает обществу ... шьет сука. чинит . мастерит ..
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Елена

34 минуты назад
Вот сука.Повесить.Однозначно.
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Алина

45 минут назад
Могла бы написать что то вроде " Добро пожаловать в мир животных "... Но нет. У животных лучше и добрее.
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зима

54 минуты назад
1, некоторые, уже будучи дедушками, занимая ранее должность, а до сих пор живут на бабушкину пенсию и ничего страшного, дай бог здоровья бабушке!
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Маргиналы в обществе

55 минут назад
Патологоанатом, и органы такого уродца не нужны, с ним на одном поле ... не будешь.
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Сергей 13

сегодня, 14:34
1, Какие налоги с наркомана?В Китае бы его на первой статье шлепнули,кололся на бабкину пенсию,теперь подохнет с голоду,как откинется,ибо работать не умеет и не будет.Если не подохнет на зоне от туберкулёза,или не затрахают до смерти.
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Для 1

сегодня, 14:32
Трудоспособный возраст еще не показатель наличия от него выхлопа! Всех заключенных на общественно-полезные работы, вот тогда будет польза! Как УФСИН какого-то района предложил использовать заключенных на сортировке и переработке мусорного завода! Вот это была бы тема!!!
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