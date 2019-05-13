Происшествия
26 минут назад
Оцепление с «заминированных» объектов в Липецке снято
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Информация о минировании вокзалов и торговых центров не подтверждена
В данный момент снимается оцепление с липецких объектов торговли, вокзалов и аэропорта, которые были эвакуированы после сообщения по телефону о минировании.
Объекты обследованы специалистами, опасных предметов не обнаружено.
Напомним, сегодня в Липецке эвакуировали сокольский и центральный автовокзалы, железнодорожный вокзал, кассы аэропорта и сам аэропорт "Липецк", торговые центры "Сити", "Европа" на Советской, "Малибу" после анонимного звонка о минировании этих объектов.
Объекты обследованы специалистами, опасных предметов не обнаружено.
Напомним, сегодня в Липецке эвакуировали сокольский и центральный автовокзалы, железнодорожный вокзал, кассы аэропорта и сам аэропорт "Липецк", торговые центры "Сити", "Европа" на Советской, "Малибу" после анонимного звонка о минировании этих объектов.
516