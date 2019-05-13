Происшествия

26 минут назад

Оцепление с «заминированных» объектов в Липецке снято

516
#эвакуация
Оцепление с «заминированных» объектов в Липецке снято

Информация о минировании вокзалов и торговых центров не подтверждена

В данный момент снимается оцепление с липецких объектов торговли, вокзалов и аэропорта, которые были эвакуированы после сообщения по телефону о минировании.

Объекты обследованы специалистами, опасных предметов не обнаружено.

Напомним, сегодня в Липецке эвакуировали сокольский и центральный автовокзалы, железнодорожный вокзал, кассы аэропорта и сам аэропорт "Липецк", торговые центры "Сити", "Европа" на Советской, "Малибу" после анонимного звонка о минировании этих объектов.

 


516
#эвакуация

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Таксист убил пассажира двумя ударами кулака в голову
#убийство
22
Таксист убил пассажира двумя ударами кулака в голову

56 минут назад

Происшествия
Мужчина чуть не попал под колеса автомобиля
#дтп
9
Мужчина чуть не попал под колеса автомобиля

сегодня, 16:07

Происшествия
Евгения Уваркина о минировании крупных объектов в Липецке: «Подтверждения опасности нет»
#минирование #эвакуация
5
Евгения Уваркина о минировании крупных объектов в Липецке: «Подтверждения опасности нет»

сегодня, 16:00

Происшествия
В Липецкой области ищут ушедшего из больницы мужчину
#поиск
4
В Липецкой области ищут ушедшего из больницы мужчину

сегодня, 15:43

Происшествия
В Липецке столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль
#дтп
10
В Липецке столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль

сегодня, 15:16

Происшествия
В Липецке эвакуируют вокзалы и крупные торговые центры
#эвакуация
14
В Липецке эвакуируют вокзалы и крупные торговые центры

сегодня, 14:56

Происшествия