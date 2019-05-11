Спорт

сегодня, 16:45

Голы со штрафных «добринского Марадоны» принесли «Металлургу» победу в Белгороде

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Андрей Овчинников сегодня поразил и ближнюю и дальнюю "девятки" чужих ворот.

Липецкий «Металлург» сегодня в Белгороде одержал победу над «Салютом» - 3:1.

У нашей команды в борьбе за призовое 3-е место в турнирной таблице нет права на ошибку, поэтому, пропустив первыми, «сталевары» проявили свои лучшие качества. Героем матча стал полузащитник Андрей Овчинников, со штрафных ударов дважды разложивший мячи по «девяткам» ворот хозяев.

Подробности через несколько минут.

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