Общество

57 минут назад

12% липчан работают на себя

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#бизнес #исследование
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12% липчан работают на себя

Еще 10% готовы открыть дело.

Жители Липецка вывели город в топ-10 по стране среди тех, где население развивает частный бизнес. Липчане оказались одними из самых активных предпринимателей. Коммерческая жилка липчан помогла городу занять 9 строчку по России в рейтинге, составленном финансовом университета при правительстве РФ.

10% жителей Липецка готовы в ближайшие два года открыть свое дело, а 12% опрошенных уже работают на себя. 33% липчан согласились с тем, что в городе немало делается для развития малого и среднего бизнеса. 23% уверены, что это — заслуга местной власти. 35% липчан считают своих земляков креативными предпринимателями. 44% липчан доверяют друг другу.

Если рассматривать те сферы, где предприимчивые липчане хотят себя испытать, то превалирует сельское хозяйство. 23% опрошенных готовы начать свой бизнес по продаже и производству фруктов, крупного рогатого скота, кур, клубники, меда, молока и тепличных овощей. 14% липчан ставят на «классику» - открытие магазина. 13% респондентов не против запустить производственное предприятие. Всего 5% делают ставку на кафе и кондитерские, а 3% - на клубы, рестораны, пиццерии, бары, кальянные, пивные.
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#бизнес #исследование
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Комментарии (2)

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Хорошо да не очень

16 минут назад
А мне больше нравилось когда планово развивалось хозяйство. А то навыращивают кур, а хороших сапог как в Черногории и Чехии нету, напекут кто во что горазд хлебов пирожков, да еще сомнительного качества, а хорошо пошитых плащей пальто фабричных нету, или нет натуральной колбасы с кондитеркой как при СССР и так далее.
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Викторм

31 минуту назад
Они ждали 25 миллионов Высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест от Путина,Да чуть ноги не протянули ,не дождавшись, Правильно делают что работает на себя !,На Вовку надейся ,а сам не Плошай!
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