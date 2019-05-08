Общество
57 минут назад
12% липчан работают на себя
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Еще 10% готовы открыть дело.
Жители Липецка вывели город в топ-10 по стране среди тех, где население развивает частный бизнес. Липчане оказались одними из самых активных предпринимателей. Коммерческая жилка липчан помогла городу занять 9 строчку по России в рейтинге, составленном финансовом университета при правительстве РФ.
10% жителей Липецка готовы в ближайшие два года открыть свое дело, а 12% опрошенных уже работают на себя. 33% липчан согласились с тем, что в городе немало делается для развития малого и среднего бизнеса. 23% уверены, что это — заслуга местной власти. 35% липчан считают своих земляков креативными предпринимателями. 44% липчан доверяют друг другу.
Если рассматривать те сферы, где предприимчивые липчане хотят себя испытать, то превалирует сельское хозяйство. 23% опрошенных готовы начать свой бизнес по продаже и производству фруктов, крупного рогатого скота, кур, клубники, меда, молока и тепличных овощей. 14% липчан ставят на «классику» - открытие магазина. 13% респондентов не против запустить производственное предприятие. Всего 5% делают ставку на кафе и кондитерские, а 3% - на клубы, рестораны, пиццерии, бары, кальянные, пивные.
10% жителей Липецка готовы в ближайшие два года открыть свое дело, а 12% опрошенных уже работают на себя. 33% липчан согласились с тем, что в городе немало делается для развития малого и среднего бизнеса. 23% уверены, что это — заслуга местной власти. 35% липчан считают своих земляков креативными предпринимателями. 44% липчан доверяют друг другу.
Если рассматривать те сферы, где предприимчивые липчане хотят себя испытать, то превалирует сельское хозяйство. 23% опрошенных готовы начать свой бизнес по продаже и производству фруктов, крупного рогатого скота, кур, клубники, меда, молока и тепличных овощей. 14% липчан ставят на «классику» - открытие магазина. 13% респондентов не против запустить производственное предприятие. Всего 5% делают ставку на кафе и кондитерские, а 3% - на клубы, рестораны, пиццерии, бары, кальянные, пивные.
2 428
Хорошо да не очень
Викторм