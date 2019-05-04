«Застывшее время»: сгоревший дом последнего жителя заброшенной деревни Становлянского района

Страшный пожар уничтожил жилище последних обитателей деревни Сухинино.



Наше путешествие началось с деревни Бродки - именно там мы обнаружили ветхий деревянный мост, покрытый землёй, ведущий в заброшенную деревню Сухинино. По преданию, через станцию Бродки по дороге в Елец в 1829 году ехал Пушкин. Тогда эти земли относились к Орловской губерни и принадлежали декабристу Фёдору Вадковскому. Теперь это Становлянский район Липецкой области.



В деревне Сухинино, куда мы отправились по живописной дороге из Бродок, до недавнего времени жилым оставался один дом. Однако мы увидели неожиданную картину - дом последнего жителя заброшенной деревни полностью выгорел - от него остались одни стены. В удручающем состоянии оказались и другие дома деревни - в одном из них сохранился календарик 2005 года, в других - иконы и книги.



