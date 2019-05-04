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«Застывшее время»: сгоревший дом последнего жителя заброшенной деревни Становлянского района

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#Застывшее время
«Застывшее время»: сгоревший дом последнего жителя заброшенной деревни Становлянского района

Страшный пожар уничтожил жилище последних обитателей деревни Сухинино.

Наше путешествие началось с деревни Бродки - именно там мы обнаружили ветхий деревянный мост, покрытый землёй, ведущий в заброшенную деревню Сухинино. По преданию, через станцию Бродки по дороге в Елец в 1829 году ехал Пушкин. Тогда эти земли относились к Орловской губерни и принадлежали декабристу Фёдору Вадковскому. Теперь это Становлянский район Липецкой области.

В деревне Сухинино, куда мы отправились по живописной дороге из Бродок, до недавнего времени жилым оставался один дом. Однако мы увидели неожиданную картину - дом последнего жителя заброшенной деревни полностью выгорел - от него остались одни стены. В удручающем состоянии оказались и другие дома деревни - в одном из них сохранился календарик 2005 года, в других - иконы и книги.

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#Застывшее время

Комментарии (2)

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41 минуту назад
Вот все думаю, а нет ли у ребяток миноискателя? Так и интересней и оболочка вроде как правильная, не подкопаешься
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Как

48 минут назад
Этот дом похож на путинскую Россию .
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