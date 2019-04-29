Общество
сегодня, 15:34
Усманцы придумают себе бренд
Логотип должен быть узнаваемым.
В Усманском районе объявлен конкурс на создание районного бренда. «Бренд Усманского края» может придумать и нарисовать любой желающий. 10 лучших работ будут отобраны для публичного голосования, в ходе которого выберут лучший вариант. Победителя ждет приз от главы Усманского района
- Наш город, наш район – это один из самых успешных городов и районов в Липецкой области, по многим показателям Усмань занимает лидирующее положение среди малых городов России, - указывают организаторы конкурса - администрация Усманского района, мэрия Усмани и культурный досуговый центр. - Для графических изображений нет никаких ограничений, кроме того, что логотип – бренд должен подчеркнуть индивидуальность облика, узнаваемость за счет деталей - важные черты, характеризующие лицо нашего города и района, объединенных в одно общее, широкое понятие – Усманский край.
Концепция будущего бренда должна отражать лучшие стороны местной жизни и быть воплощением идеи, способной объединить вокруг себя усманцев и быть созвучным восприятию Усманского края.
Конкурсные работы могут быть выполнены в любой технике (карандашный рисунок, рисунок красками, компьютерная графика и т. д.). Работа должна сопровождаться кратким описанием идеи конкурсной работы. К конкурсной работе должен быть придуман девиз – слоган будущего бренда. Все работы, с указанием авторства и контактных данных, принимаются на электронную почту kdcusman@yandex.ru.
- Наш город, наш район – это один из самых успешных городов и районов в Липецкой области, по многим показателям Усмань занимает лидирующее положение среди малых городов России, - указывают организаторы конкурса - администрация Усманского района, мэрия Усмани и культурный досуговый центр. - Для графических изображений нет никаких ограничений, кроме того, что логотип – бренд должен подчеркнуть индивидуальность облика, узнаваемость за счет деталей - важные черты, характеризующие лицо нашего города и района, объединенных в одно общее, широкое понятие – Усманский край.
Концепция будущего бренда должна отражать лучшие стороны местной жизни и быть воплощением идеи, способной объединить вокруг себя усманцев и быть созвучным восприятию Усманского края.
Конкурсные работы могут быть выполнены в любой технике (карандашный рисунок, рисунок красками, компьютерная графика и т. д.). Работа должна сопровождаться кратким описанием идеи конкурсной работы. К конкурсной работе должен быть придуман девиз – слоган будущего бренда. Все работы, с указанием авторства и контактных данных, принимаются на электронную почту kdcusman@yandex.ru.
усманский ушлёпок