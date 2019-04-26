52 минуты назад
Алексей Щедров стал исполняющим обязанности главы Задонского района
Исполняющим обязанности главы Задонского района сегодня в соответствии с Уставом муниципалитета стал Алексей Щедров. На этом посту он сменил Григория Мосолова, ранее подавшего в отставку.
Как сообщили в администрации Задонского района, решением сессии районного Совета депутатов назначен конкурс на замещение вакантной должности руководителя муниципалитета. Он продлится около месяца. Затем депутаты райсовета на очередной сессии выберут наиболее достойного главу Задонского района.
Конечно!
Мишаня Кукар
Алтушок
Коммунист
Викторм
))))
Толик предшественник