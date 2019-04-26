Общество

52 минуты назад

Алексей Щедров стал исполняющим обязанности главы Задонского района

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#Задонский район #Алексей Щедров #назначение
Алексей Щедров стал исполняющим обязанности главы Задонского района

Исполняющим обязанности главы Задонского района сегодня в соответствии с Уставом муниципалитета стал Алексей Щедров. На этом посту он сменил Григория Мосолова, ранее подавшего в отставку.

Алексей Иванович Щедров родился в 1985 году в селе Каменское Елецкого района. Окончил Воронежский государственный университет и Государственный Университет Дикинсон (США, штат Северная Дакота). В 2011 году стал кандидатом экономических наук. Ранее занимал пост начальника управления инновационной и промышленной политики Липецкой области.

Как сообщили в администрации Задонского района, решением сессии районного Совета депутатов назначен конкурс на замещение вакантной должности руководителя муниципалитета. Он продлится около месяца. Затем депутаты райсовета на очередной сессии выберут наиболее достойного главу Задонского района.

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#Задонский район #Алексей Щедров #назначение

Комментарии (7)

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Конечно!

12 минут назад
Успехов! И работы на благо населения Задонского района! Не перепутай )))
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Мишаня Кукар

15 минут назад
Вовчика с Кирюшей в сизо а сам в район главой, молодец п....ля......
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Алтушок

19 минут назад
Может Толяна взад вернуть, промышленность областная загибается.
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Коммунист

19 минут назад
Викторм, согласен. Только старых коммунистов, проверенных ленинцев!!!
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Викторм

24 минуты назад
Капец району ,Молокосос все у гробит!. Путин наверняка разваливает Россию , Иначе такие назначения не объяснить ,Сами голосовали за Путина ,сами получайте !.
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))))

32 минуты назад
Головка - это хорошо! Ещё бы голову...
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Толик предшественник

43 минуты назад
Ну Алешка, молодец, далеко пойдет, головка светлая, умная....
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