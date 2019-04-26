Алексей Щедров стал исполняющим обязанности главы Задонского района

Исполняющим обязанности главы Задонского района сегодня в соответствии с Уставом муниципалитета стал Алексей Щедров. На этом посту он сменил Григория Мосолова, ранее подавшего в отставку.





Как сообщили в администрации Задонского района, решением сессии районного Совета депутатов назначен



Алексей Иванович Щедров родился в 1985 году в селе Каменское Елецкого района. Окончил Воронежский государственный университет и Государственный Университет Дикинсон (США, штат Северная Дакота). В 2011 году стал кандидатом экономических наук. Ранее занимал пост начальника управления инновационной и промышленной политики Липецкой области.Как сообщили в администрации Задонского района, решением сессии районного Совета депутатов назначен конкурс на замещение вакантной должности руководителя муниципалитета . Он продлится около месяца. Затем депутаты райсовета на очередной сессии выберут наиболее достойного главу Задонского района.