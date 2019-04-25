Происшествия

55 минут назад

День Победы липчанин отметил вооруженным разбоем

3 497
#разбой
День Победы липчанин отметил вооруженным разбоем

Прокурор Липецкого района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о разбойном нападении с применением ножа.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, 9 мая прошлого года обвиняемый у себя дома праздновал с приятелем День Победы.

Напившись, хозяин дома напал на гостя, избил и затащил в подвал, где угрожая ножом потребовал отдать все находившиеся у приятеля деньги - 15 000 рублей. 

Воспользовавшись моментом, когда обвиняемый отвлекся, потерпевший вырвался и покинул дом.

По факту разбоя было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ, надзор за соблюдением законности в ходе расследования которого осуществляла прокуратура района.

Обвиняемый полностью признал свою вину.

Признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.


3 497
#разбой

Комментарии (3)

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цирк

12 минут назад
мы победили в страшной войне ,что то тоскливо в нашем селе-КОРЕНЬ ВСЕХ БЕД И НЕСЧАСТИЙ -ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ВЫБОРОВ-143 ПРОЦЕНТА
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123

35 минут назад
Охереть,банальный разбой год расследовали
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Усы Пескова

43 минуты назад
А Уваркина антисемитизмом https://mobile.twitter.com/teamnavalny_lip/status/1121034870292193280
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