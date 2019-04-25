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В Липецке появится вертолетная площадка

10 891
#строительство #тендер
В Липецке появится вертолетная площадка

Она будет обслуживать больницу.

Региональное управление капитального строительства объявило тендер на строительство в Липецке вертолетной площадки. Услуги подрядчика оценили в 1 584 303 рубля.

Вертолетная площадка появится рядом с областной больницей, между отделением кардиологии и лесозащитной полосой. Площадка нужна для санитарной авиации, своевременного оказания экстренной медицинской помощи. Общая площадь места для посадки вертолетов займет 140 квадратных метров, а рабочая — 40 «квадратов».

Вертолетная площадка должна соответствовать нормам Международной организации гражданской авиации и быть приспособлена для осуществления взлета-посадки вертолета «Ансат». Это российский лёгкий многоцелевой вертолёт на 7—9 мест, может перевозить 1300 килограммов полезной нагрузки в кабине. В мае 2015 года сертификацию прошла модификация вертолета с медицинским модулем.

Определение подрядчика планировано на 20 мая. Строительство площадки начнется сразу после подписания контракта и займет 25 дней.



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#строительство #тендер

Комментарии (10)

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Алкаш

12 минут назад
Какой недоумок карту рисовал? Вместо * корпуса областной больницы на карте написано областная поликлиника.
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МОЁ МНЕНИЕ

14 минут назад
Нечего было старую площадку ликвидировать.Сколько жизней было спасено благодаря санитарной авиации.
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я

15 минут назад
Вот только вертолётов у липецкой санавиации совсем нет.
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4

35 минут назад
аткатка сколька будет
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Ха-ха

38 минут назад
Всегда была, потом пропала, скоро опять появится... Чудеса! А бабло, наверное, пилится...
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Викторм

39 минут назад
Старую площадку своровали ( Настроили коттеджей ), За народные деньги можно и новую состряпать !.
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сс

45 минут назад
постройте лучше там космодром.
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Прокурор

46 минут назад
Хорошо, что будет обслуживать больницу, а мы уж подумали, что Захара и Куро-кина.
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111111111

58 минут назад
А куда дели старую?Что блин, заросла???ХаХаХа!!!
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Zet

59 минут назад
она там раньше и была,всегда так-сначала сломать,потом восстановить,и денег попилить...
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