В Липецке появится вертолетная площадка

Она будет обслуживать больницу.

Региональное управление капитального строительства объявило тендер на строительство в Липецке вертолетной площадки. Услуги подрядчика оценили в 1 584 303 рубля.



Вертолетная площадка появится рядом с областной больницей, между отделением кардиологии и лесозащитной полосой. Площадка нужна для санитарной авиации, своевременного оказания экстренной медицинской помощи. Общая площадь места для посадки вертолетов займет 140 квадратных метров, а рабочая — 40 «квадратов».



Вертолетная площадка должна соответствовать нормам Международной организации гражданской авиации и быть приспособлена для осуществления взлета-посадки вертолета «Ансат». Это российский лёгкий многоцелевой вертолёт на 7—9 мест, может перевозить 1300 килограммов полезной нагрузки в кабине. В мае 2015 года сертификацию прошла модификация вертолета с медицинским модулем.



Определение подрядчика планировано на 20 мая. Строительство площадки начнется сразу после подписания контракта и займет 25 дней.







