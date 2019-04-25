Спорт

48 минут назад

Источник: Летом липецкого футболиста выгонят из «Зенита»

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Источник: Летом липецкого футболиста выгонят из «Зенита»

Антону Заболотному укажут на выход вместе с 7-кратным чемпионом Италии.

В СМИ появилась информация о том, что лидирующий в российской Премьер-Лиге «Зенит» из Санкт-Петербурга летом планирует расстаться с нападающий Антоном Заболотным, первые шаги в футболе делавшим в спортивной школе липецкого «Металлурга».

Газета «Невские Новости» утверждает, что летом главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак планирует выгнать из команды шестерых футболистов.

При этом Заболотный угодил, хоть и опальную компанию, зато весьма «звездную» - в нее входит, например, 7-кратный чемпион Италии, вице-чемпион Европы-2012 Клаудио Маркизио, летом перебравшийся на берега Невы из туринского «Ювентуса». Так же в «черном списке» известные иностранцы словак Роберт Мак и аргентинец Матиас Краневиттер, а также российские защитники Эльмир Набиуллин и Денис Терентьев.

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Презентация Маркизион в «Зените»: тогда все были счастливы, отдали итальянцу самый модный номер. Но итог – всего 7 игр и 2 гола в чемпионате России.

Впрочем, до ухода из «Зенита» Заболотный еще может успеть стать чемпионом России – для этого нужно, чтобы питерцы удержали лидирующие позиции до конца турнира, а сам Заболотный для получения «золотой» медали принял участие в половине встреч, плюс одна игры. Т.е. воспитанник «Металлурга» должен сыграть в 17-ти матчах. Сейчас на его счету 13.

Голов за «Зенит» Заболотный давно не забивает. Последний раз во внутренних соревнованиях он отправлял мяч в чужие ворота 6 сентября прошлого года, когда «Зенит» в гостях победил в 1/16 выступающий в ФНЛ астраханский «Волгарь» - 4:0. Были еще два гола в осеннем розыгрыше Кубка Европы – в домашнем матче с норвежским «Мёльде» (3:1) и гостевой встрече с французским «Бордо» (1:1).

Антон Заболотный перешел в «Зенит» зимой-2018 из «Тосно», где был одним из лидеров. Так же нападающий, заканчивавший футбольное образование в академии ЦСКА, выступал за воронежский «Факел», «Уфу», астраханский «Волгарь», брянское «Динамо», екатеринбургский «Урал».

Фото sportsdaily.ru, ФК «Зенит»

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Комментарии (3)

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Болельщик

9 минут назад
Выгоняет вместе с тем маникеном который он забодал)))))))
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Рсдрп

29 минут назад
Что за бред? Его что метлой выгонят. Перейдёт в другую команду.
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ВОРЧУН

41 минуту назад
Антоша, вэлком в МЕТАЛЛУРГ!
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