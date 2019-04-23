1 117 реконструкторов намерены приехать на «Русборг»

На фестиваль подано рекордное число заявок.

Рекордное количество участников ожидается в этом году на фестивале исторической реконструкции «Русборг». По итогам подачи заявок желание прибыть на мероприятие обозначили 1 117 человек из разных регионов России и зарубежных стран. Это самое большое количество предполагаемых участников с момента основания фестиваля.



Гостевой день фестиваля в этом году начнется в 12.00 11 мая, напоминают организаторы "Русборга". Зрители смогут увидеть широкую палитру жизни раннего средневековья: походный лагерь этносов древности, ярмарку мастеров, сражения воинов и многое другое.