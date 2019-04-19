В ночь с 19 на 20 апреля ограничат движение по улице Первомайской

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства сообщает о том, что в ночь с 19 на 20 апреля будут проводиться работы по аварийному ремонту электрического кабеля АО «ЛГЭК», в связи с чем, вводится временное ограничение движения автомобильного транспорта на улице Первомайской на участке от площади Победы до дома № 82 по улице Первомайской.



Автомобилистов просят быть внимательными и заранее выбирать альтернативные пути объезда.

