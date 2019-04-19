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сегодня, 16:15

В ночь с 19 на 20 апреля ограничат движение по улице Первомайской

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В ночь с 19 на 20 апреля ограничат движение по улице Первомайской
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства сообщает о том, что в ночь с 19 на 20 апреля будут проводиться работы по аварийному ремонту электрического кабеля АО «ЛГЭК», в связи с чем, вводится временное ограничение движения автомобильного транспорта на улице Первомайской на участке от площади Победы до дома № 82 по улице Первомайской.  

Автомобилистов просят быть внимательными и заранее  выбирать альтернативные пути объезда. 
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Комментарии (1)

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Созерцатель

28 минут назад
Если я, не проеду во двор на стоянку, ЛГЭК будет выставлен счёт за платную стоянку. Хозяева жизни блин, работы они проводят.
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