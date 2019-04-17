Группа НЛМК выбрала 10 проектов в ходе Startup Tour для внедрения в компании

НЛМК стал участником демо-дня стартапов Сколково в Липецке в рамках Open Innovations Startup Tour. Это проект для выявления перспективных инновационных проектов.

Как сообщает пресс-служба НЛМК, на предварительном этапе Open Innovations Startup Tour представители НЛМК в качестве экспертов познакомились с 40 проектами участников в сфере металлургии, энергетики, ремонтов и HR. Лидеров лучших из них пригласили в Липецк для очной сессии. По результатам презентаций компанию заинтересовали 10 проектов. С их авторами продолжат проработку кейсов для внедрения на площадках Группы НЛМК.



Представителей компании заинтересовали проекты по внедрению цифровых платформ для HR, которые помогут отбирать соискателей на должности, обеспечивать автоматическую обработку документов, осуществлять трекинг персонала на производственной площадке. Еще один из проектов нацелен на разработку теплообменного оборудования для повышения энергоэффективности производства. Проект по применению новых материалов даст возможность усилить антикоррозионную защиту проката и повысить термоустойчивость эффекта лазерной обработки.



Startup Tour проводится в разных городах России с 2011 года под патронажем Фонда «Сколково». В нем участвуют известные бизнесмены, представители венчурных фондов, ведущие технологические эксперты, которые отбирают для последующей реализации лучшие стартап-проекты. Липецк стал седьмым из 10 городов России, которые принимают у себя этот форум.

