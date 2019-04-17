Происшествия

сегодня, 08:19

Пропавшего в Липецке сомалийца нашли на границе с Украиной

14 2284
#пропавшие без вети
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Пропавшего в Липецке сомалийца нашли на границе с Украиной

У студента кончились деньги на учебу и он решил их заработать в соседнем государстве.

Вчера счастливо окончилась история с поисками 28-летнего студента из Сомали, который 7 апреля ушел из общежития Липецкого педагогического университета и перестал давать о себе знать. Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", студента нашли, он жив и здоров.

Оказалось, что сомалийца задержали в Белгородской области на границе с Украиной. GOROD48 стали известны подробности этой истории.

Деньги на учебу в России студенту давал его родственник. Недавно он умер, и сомалийцу не на что стало жить и учиться. Знакомые рассказали ему о возможности много заработать на одном из украинских предприятий. Туда студент и отправился, в надежде затем вернутся в Липецк для продолжения учебы. В приграничной зоне его заметил наряд стражей границы и студента задержали. Сейчас сомалиец находится в белгородском спецприемнике. 
14 2284
#пропавшие без вети
1

Комментарии (14)

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хм

16 минут назад
А че там наркота дешевле? Вечно накуреные. Одеваются как бездомные, вечно в затертых спортивках. А на минутку это детишки тамошних королей и глав государств. Кончились деньги? Не верю.
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молодой тупняк

22 минуты назад
А я думал яжемать родит, а тут опять Украина.
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гость

29 минут назад
Завершинский пёс, ты идиот совсем?
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ттт

40 минут назад
пишите правильно ПОЙМАН, а то с вашим "найден" фейк получается
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РИрина

51 минуту назад
Знакомые не советовали ему "заработать на Украине". Это легенда. Ему просто все знакомые посоветовали перебираться в ЕС, ведь там можно объявить себя беженцем и жить нормально ничего не делая. Парень и двинул в ЕС кратчайшим путём.
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Коля

54 минуты назад
Бедняга, хотел через Украину в Европу уйти. А там социальное содержание.
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гость

56 минут назад
Сокурсники где были? Могли бы помочь или подсказать в конце концов. Еще раз убеждаюсь, что кругом одни .............. ЭХ РУСЬ!!!!!!!
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Гость

57 минут назад
Сомалийский Пират поехал в лугандосиию?
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Assenizator

сегодня, 09:06
То чувство, когда даже сомалийцы щемятся из РФ
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Завершинский пёс

сегодня, 09:05
жаль что не убили(((
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