Происшествия
сегодня, 08:19
Пропавшего в Липецке сомалийца нашли на границе с Украиной
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У студента кончились деньги на учебу и он решил их заработать в соседнем государстве.
Вчера счастливо окончилась история с поисками 28-летнего студента из Сомали, который 7 апреля ушел из общежития Липецкого педагогического университета и перестал давать о себе знать. Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", студента нашли, он жив и здоров.
Оказалось, что сомалийца задержали в Белгородской области на границе с Украиной. GOROD48 стали известны подробности этой истории.
Деньги на учебу в России студенту давал его родственник. Недавно он умер, и сомалийцу не на что стало жить и учиться. Знакомые рассказали ему о возможности много заработать на одном из украинских предприятий. Туда студент и отправился, в надежде затем вернутся в Липецк для продолжения учебы. В приграничной зоне его заметил наряд стражей границы и студента задержали. Сейчас сомалиец находится в белгородском спецприемнике.
Оказалось, что сомалийца задержали в Белгородской области на границе с Украиной. GOROD48 стали известны подробности этой истории.
Деньги на учебу в России студенту давал его родственник. Недавно он умер, и сомалийцу не на что стало жить и учиться. Знакомые рассказали ему о возможности много заработать на одном из украинских предприятий. Туда студент и отправился, в надежде затем вернутся в Липецк для продолжения учебы. В приграничной зоне его заметил наряд стражей границы и студента задержали. Сейчас сомалиец находится в белгородском спецприемнике.
14 2284
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