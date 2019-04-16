Происшествия

сегодня, 14:13

20-летний подозреваемый в серии краж и грабежей оказался психически больным

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#кража
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20-летний подозреваемый в серии краж и грабежей оказался психически больным

Юношу направят на принудительное лечение.

Отделом по расследованию преступлений против личности и против собственности СУ УМВД России по Липецку в суд направлено уголовное дело по обвинению 20-летнего горожанина в совершении серии краж и грабежей.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области сентябре 2018 года обвиняемый, украл из магазина на улице Моршанской в Липецке 20 плиток шоколада общей стоимостью в 600 рублей. Кроме того, юноша украл из магазина на улице Космонавтов шоколад и кофе. А из помещения общего пользования дома, расположенного по ул. Адмирала Макарова похитил  личные вещи 28-летнего липчанина.  Из коридора дома по улице 50 лет НЛМК украл велосипед.

В октябре 2018 года обвиняемый на остановке «Улица Воровского» через открытое окно рейсового автобуса украл сотовый телефон 51-летнего водителя стоимостью 8 тысяч рублей. 

В ноябре 2018 года на улице Прокатной, подбежал к 26-летнему липчанину и выхватил у него из рук сотовый телефон, стоимостью 11400 рублей. 

В феврале 2019 года он совершил открытое хищение кофе на общую сумму 700 рублей из торгового зала магазина, расположенного по ул. Стаханова областного центра.

Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов, обвиняемый страдает в настоящее время и страдал вовремя, относящиеся к совершению инкриминируемых ему деяний, хроническими психическими расстройствами. Поэтому следственным органом вынесено постановление для применения принудительной меры медицинского характера в отношении обвиняемого.
8 782
#кража
1

Комментарии (8)

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Катя

25 минут назад
Едераст, это точно!!
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Едераст

37 минут назад
Стрелять надо было на поражение ,нечего в стране психов разводить
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Вася Алёхин

42 минуты назад
Молодцы менты, поймали бедолагу психического и давай его грузить.Что то Вы мало своей чепухи понаписали. Повесьте на него штучек пять мошенничеств в отношении стариков, пару поджегов, да еще чего нибудь, у вас этого дёрма много накопилось. А он всё равно псих,ему всё равно....
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Патологоанатом

45 минут назад
Отдайте мне этого "щипца" на перевоспитание! Одним движением руки "вылечу"...
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Артур Ц.Рынок

46 минут назад
Настоящий депутат.
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Алкаш

48 минут назад
А ведь если он псих, то теперь на него можно смело списать все мелкие преступления в городе…
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гуля

55 минут назад
Что вы пристали с этими ограблениями . ну люблю я кофе и шоколад и смартфоны
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Эгоист

сегодня, 14:32
Старая хохма, ещё пойманный беспризорник Коровин кричал " Не тронь меня, я психический!"
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