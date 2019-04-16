20-летний подозреваемый в серии краж и грабежей оказался психически больным

Юношу направят на принудительное лечение.

Отделом по расследованию преступлений против личности и против собственности СУ УМВД России по Липецку в суд направлено уголовное дело по обвинению 20-летнего горожанина в совершении серии краж и грабежей.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области сентябре 2018 года обвиняемый, украл из магазина на улице Моршанской в Липецке 20 плиток шоколада общей стоимостью в 600 рублей. Кроме того, юноша украл из магазина на улице Космонавтов шоколад и кофе. А из помещения общего пользования дома, расположенного по ул. Адмирала Макарова похитил личные вещи 28-летнего липчанина. Из коридора дома по улице 50 лет НЛМК украл велосипед.



В октябре 2018 года обвиняемый на остановке «Улица Воровского» через открытое окно рейсового автобуса украл сотовый телефон 51-летнего водителя стоимостью 8 тысяч рублей.



В ноябре 2018 года на улице Прокатной, подбежал к 26-летнему липчанину и выхватил у него из рук сотовый телефон, стоимостью 11400 рублей.



В феврале 2019 года он совершил открытое хищение кофе на общую сумму 700 рублей из торгового зала магазина, расположенного по ул. Стаханова областного центра.



Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов, обвиняемый страдает в настоящее время и страдал вовремя, относящиеся к совершению инкриминируемых ему деяний, хроническими психическими расстройствами. Поэтому следственным органом вынесено постановление для применения принудительной меры медицинского характера в отношении обвиняемого.

