Погода в Липецке

сегодня, 12:19

Дожди покидают Липецкую область

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Дожди покидают Липецкую область

Завтра, 16 апреля небольшие дожди пройдут в Липецкой области лишь местами.

16 апреля вблизи Липецкой области будет находиться атмосферный фронт — по югу региона местами пройдут небольшие дожди. 17-18 апреля с ростом атмосферного давления усилится влияние холодного арктического антициклона, ожидается прохладная погода без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 16 апреля - 6-9 градусов тепла, что в пределах климатической нормы, 17 апреля — 5-6 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже климатической нормы, 18 апреля — 4-5 градусов тепла, что на 3-4 градуса ниже климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 апреля в Липецкой области  облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем составит от 9 до 14 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 1 до 3 градусов тепла, днем от 11 до 13 градусов тепла.
16 апреля стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году – 8 градусов мороза.

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Комментарии (1)

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Любовь Гуридова

21 минуту назад
Холодно, холодно мне одиноко ходно теперь
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