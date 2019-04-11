Общество
25 минут назад
Строительство детсада в районе «Звездный» начнется этим летом
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Сдать учреждение в эксплуатацию планируют к 1 сентября 2020 года.
На 24 июня запланировано начало строительства детского сада в микрорайоне «Звездный». Об этом в социальных сетях сообщил депутат липецкого областного Совета Андрей Трофименков. По информации управления строительства Липецка учреждение будет сдано к 1 сентября 2020 года.
Напомним, что жители микрорайона в 2018 году попросили органы власти как можно скорее построить детсад, а не ждать 2021 года — планового срока начала строительства. Гражданская активистка Елена Зубенко обратилась ко всем семьям района Опытной станции, который граничит со «Звездным». Женщина просила поддержать ее обращение в мэрию Липецка — как можно скорее построить детский сад в микрорайоне «Звездный». Елена указывала, что эта окраина города активно застраивается, жителей там заметно прибавилось и, чаще всего, это - молодые семьи с детьми. В жилом массиве пока работает единственный детский садик, который построен в 1977 году.
В итоге в администрации Липецка приняли решение об ускорении строительства детского сада в «Звездном» и передвинули сроки начала работ с 2021 года на 2019 год.
Напомним, что жители микрорайона в 2018 году попросили органы власти как можно скорее построить детсад, а не ждать 2021 года — планового срока начала строительства. Гражданская активистка Елена Зубенко обратилась ко всем семьям района Опытной станции, который граничит со «Звездным». Женщина просила поддержать ее обращение в мэрию Липецка — как можно скорее построить детский сад в микрорайоне «Звездный». Елена указывала, что эта окраина города активно застраивается, жителей там заметно прибавилось и, чаще всего, это - молодые семьи с детьми. В жилом массиве пока работает единственный детский садик, который построен в 1977 году.
В итоге в администрации Липецка приняли решение об ускорении строительства детского сада в «Звездном» и передвинули сроки начала работ с 2021 года на 2019 год.
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