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Происшествия
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33 минуты назад
В Липецке торговый центр оцеплен полицией
На месте работает полиция, посетителей просят покинуть здание.
На месте работает полиция, посетителей просят покинуть здание. Причины ЧП пока неизвестны.
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