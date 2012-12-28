В Липецке торговый центр оцеплен полицией

На месте работает полиция, посетителей просят покинуть здание.

Службы быстрого реагирования стянуты к ТЦ «Весна», что на улице Кривенкова в Липецке.На месте работает полиция, посетителей просят покинуть здание. Причины ЧП пока неизвестны.