Общество

сегодня, 16:05

Жители «Звездного» добились скорого строительства детского сада

1 798
#детский сад #инициатива #строительство
Жители «Звездного» добились скорого строительства детского сада

Старт работ запланирован на 2019 год.

Департамент образования администрации города Липецка рассмотрел обращение пользователя краудсорсинговой платформы «Портал неравнодушных» Елены Зубенко. Женщина лоббировала вопрос строительства детсада в микрорайоне «Звездный» в Липецке. Ответ чиновников должен удовлетворить автора инициативы.

- Согласно «Плану капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Липецка на 2018-2022 годы» строительство объекта в микрорайоне «Звездный» («Детский сад малоэтажного жилищного строительства в районе пересечения Лебедянского шоссе и автодороги Орел-Тамбов в городе Липецке») запланировано на 2019 год, - ответил департамент образования Липецка.

Инициатива Елены Зубенко была опубликована на «Портале неравнодушных» всего две недели назад и получила 34 одобрения. Ранее на сервисе уже обсуждался подобный вопрос, но тогда чиновники поставили детсад для «Звездного» в планы 2021-2022 годов. Теперь даты старта строительства передвинуты на более ранний срок.
1 798
#детский сад #инициатива #строительство

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

:

сегодня, 17:23
После инаугурации Путина на очередной срок, как и предсказывалось - начался новый виток деградации нашей страны. Терпеть это уже тошно и трудно физически. Теперь новой пенсионной реформой нам прямо говорят — Отработай, заплати налог и умри. Если ты не считаешь себя достойным такой судьбы — приходи на митинг 1 Июля. https://vk.com/1july_lip?w=wall-167997477_57 Распространи это видео и приходи на митинг против пенсионной реформы! 1 Июля, Липецкий Дом музыки, 15:00.
ответить

Еще в рубрике

На фестивале талантов выберут первую красавицу
#фестиваль #праздник #конкурс
1
На фестивале талантов выберут первую красавицу

18 минут назад

Общество
В районе Карьер отключат воду
#водоснабжение
2
В районе Карьер отключат воду

сегодня, 16:24

Общество
На ЧС в Липецкой области будут отправлять квадрокоптер
#квадрокоптер #ЧС #закупка
7
На ЧС в Липецкой области будут отправлять квадрокоптер

сегодня, 15:24

Общество
Липчане собрали 95 тонн макулатуры
#макулатура #бумага #экология
6
Липчане собрали 95 тонн макулатуры

сегодня, 15:12

Общество
В Липецке массовое отключение воды
#водоснабжение
2
В Липецке массовое отключение воды

сегодня, 15:06

Общество
Подземный переход на площади Плеханова станет аллей славы?
#переход #инициатива #Портал неравнодушных
21
Подземный переход на площади Плеханова станет аллей славы?

сегодня, 14:59

Общество