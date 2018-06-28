Общество
сегодня, 16:05
Жители «Звездного» добились скорого строительства детского сада
Старт работ запланирован на 2019 год.
Департамент образования администрации города Липецка рассмотрел обращение пользователя краудсорсинговой платформы «Портал неравнодушных» Елены Зубенко. Женщина лоббировала вопрос строительства детсада в микрорайоне «Звездный» в Липецке. Ответ чиновников должен удовлетворить автора инициативы.
- Согласно «Плану капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Липецка на 2018-2022 годы» строительство объекта в микрорайоне «Звездный» («Детский сад малоэтажного жилищного строительства в районе пересечения Лебедянского шоссе и автодороги Орел-Тамбов в городе Липецке») запланировано на 2019 год, - ответил департамент образования Липецка.
Инициатива Елены Зубенко была опубликована на «Портале неравнодушных» всего две недели назад и получила 34 одобрения. Ранее на сервисе уже обсуждался подобный вопрос, но тогда чиновники поставили детсад для «Звездного» в планы 2021-2022 годов. Теперь даты старта строительства передвинуты на более ранний срок.
- Согласно «Плану капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Липецка на 2018-2022 годы» строительство объекта в микрорайоне «Звездный» («Детский сад малоэтажного жилищного строительства в районе пересечения Лебедянского шоссе и автодороги Орел-Тамбов в городе Липецке») запланировано на 2019 год, - ответил департамент образования Липецка.
Инициатива Елены Зубенко была опубликована на «Портале неравнодушных» всего две недели назад и получила 34 одобрения. Ранее на сервисе уже обсуждался подобный вопрос, но тогда чиновники поставили детсад для «Звездного» в планы 2021-2022 годов. Теперь даты старта строительства передвинуты на более ранний срок.
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