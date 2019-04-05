42 минуты назад
Весна показала: качество дорожных работ в Липецке - ниже плинтуса!
Это - дорога на улице Ковалева, которую нахваливали белорусские дорожники и.о. главы Липецка Евгении Уваркиной как пример комплексного благоустройства города!
В этом году мэрия как никогда рано выставила на торги два десятка дорог и переулков, а также реконструкцию первой очереди проспекта Победы, на что в рамках уже не федерального, а национального проекта «Безопасные и качественные дороги» Липецку выделили миллиард рублей. Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка сбил все попавшие в ремонт дороги в пять лотов. В один попала улица Космонавтов за 288,5 млн рублей, во второй - реконструкция проспекта Победы (от памятника Танкистам до автовокзала) за 436,5 млн рублей, в три других на общую сумму 301,6 млн рублей - все остальные объекты. И тут же грянула сенсация: победитель одного из аукционов, ООО «Липецкое дорожно-строительное управление 1 г.Рогачев», снизил цену работ по сравнению с первоначальной сразу на 20,99%, а победитель другого, ООО «Инфинити Групп», - на 16%!
Такое падение стразу же насторожило контролирующие организации, ведь это могло свидетельствовать о том, что победители аукционов желали сэкономить на качестве работ. В итоге случилось невероятное: результаты торгов по всем четырем лотам (кроме проспекта Победы, который просто сняли с торгов по причине «косяков» в конкурсной документации) отменило УФАС по Липецкой области! Проверка антимонопольного ведомства выявила как нарушения в конкурсной документации, так и резкое снижение цены подрядчиками.
Как сообщал GOROD48, 27 марта УГС Липецка выставило на торги всего два лота. Первый - это улица Космонавтов, второй - автомобильные дороги по улицам Краснозаводской, Ильича, Жуковского, Смоленской, Сенной, Буденного, Гоголя, 40 лет Октября, Бабушкина, Пожарского, Титова, Кирпичной, 40 лет ВЛКСМ, Кузьминской, переулки Рядовой и Космический. Стартовая цена лота - 301,6 млн рублей. Победитель должен сдать объекты в эксплуатацию до 30 сентября.
Так как на кону - миллиард, потенциальные подрядчики, конечно, нервно курят. Среди тех, кто может взяться за освоение этих средств - то же белорусское ООО «Липецкое дорожно-строительное управление 1 г.Рогачев», тамбовское ООО «Трансдорстрой», поглотившее в прошлом году Липецкое ЛДСП-1 депутата областного Совета Михаила Захарова, МБУ «Управление благоустройства Липецка», ООО «Дорожник», ООО «Инфинити-Групп», ООО «Строй-Мастер». Но не все стоят в сторонке и ждут окончания конкурсных процедур. Как уже сообщал GOROD48, вчера во время встречи белорусской делегации с первым заместителем главы Липецка Евгенией Уваркиной белорусским ООО «Липецкое дорожно-строительное управление 1 г.Рогачев», кажется, был включен административный ресурс: заместитель генерального директора управляющей компании холдинга «Белавтодор» Александр Авраменко предложил липчанам помощь своих земляков в благоустройстве нашего города.
- Мы строим дороги, мосты и сооружения. Уже третий год ремонтируем магистрали в Липецке, стараемся всё делать качественно, имеем собственную производственную базу и готовы продолжать сотрудничество, более того - взяться за большие объемы, в том числе выполнять комплексное благоустройство улиц.
Но Евгения Уваркина несколько охладила пыл белорусов. Она отметила, что к сотрудничеству в Липецке всегда готовы, но для этого предпринимателями должны быть соблюдены все требования закона - выиграны аукционы и заключены контракты. Также и.о. главы города подчеркнула, что контроль качества и соблюдения сроков в этом году будет особенно жестким.
Жесткость и контроль необходимы. Об этом свидетельствуют и ожидания населения. Зря, что ли, на одном из домов на улице Гагарина прямо напротив педуниверситета появилось граффити с изображением задумчивого Сталина.
Примечательно, что улицу Гагарина в прошлом году ремонтировали как раз дорожники из города Рогачева, те самые, опыт которых упоминал при встрече с Евгенией Уваркиной заместитель гендиректора управляющей компании холдинга «Белавтодор» Александр Авраменко. То есть свежему асфальту на этой улице еще нет и девяти месяцев, а на дороге уже множество еще более свежих черных заплаток из «зимнего» литого асфальта. Удивительный факт, не так ли? О недостаточном контроле за работами дорожных работ свидетельствуют провалившиеся люки подземных коммуникаций и решетки дождеприемников, разрушающиеся примыкания обновленной дороги к примыкающим к ней старым, провалы тротуарной плитки.
А вот всего лишь сто метров улицы Гагарина у железнодорожного вокзала: с провалами люков, отсутствием газонов, кривыми тротуарами...
Но самый выдающийся пример «белорусского опыта» можно наблюдать на улице Ковалева. Эту дорогу рогачевские мастера делали в 2017 году параллельно с улицей Советской. Улицу в центре Липецка, на которой регулярно появлялся даже губернатор Олег Королев, сделали хорошо. А вот на улицу Ковалева, ведущую, кстати, к липецкому СИЗО, у белорусов не хватило ни рук, ни материалов.
За комментариями к тому, что произошло на остановке «Насосная» на улице Ковалева мы обратились к председателю департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка Алексею Бахтину.
- УГС знает об этой проблеме. В начале недели главный смотритель написал рекламацию белорусским дорожникам, которые обязаны в срок до 15 апреля устранить недостатки. Асфальт поднялся дыбом потому, что на его месте раньше вообще не было дороги. Строители досыпали проезжую часть, и она провалилась, - сообщил GOROD48 Алексей Бахтин.
СССР
!!!!
Караул
Батя
Юпитер
Гость
С МЭРША
Дафна
Ужас
гость