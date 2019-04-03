Происшествия

43 минуты назад

В Липецке женщина-полицейский задержала уличного грабителя на месте преступления

11 523
#грабеж
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В Липецке женщина-полицейский задержала уличного грабителя на месте преступления

Преступник напал на пенсионерку.


Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, вечером 1 апреля лейтенант юстиции Кристина Швецова вместе с мужем Артемом Васильевым проезжала на автомобиле мимо автобусной остановки на улице Студеновской. Кристина заметила, как молодой человек подбежал к пожилой женщине, ожидающей автобус, и отнял у нее сумку. Злоумышленник попытался скрыться, но молодая пара начала преследование подозреваемого, перекрыв ему дорогу. Кристина Швецова вместе с мужем задержала уличного грабителя, вызвала полицию, однако мужчине удалось вырваться. Супруги опять начали преследование, и во второй раз настигли злоумышленника. В итоге мужчину, напавшего на пожилую женщину, доставили в полицию, а сумку, в которой находилось имущество на общую сумму 2000 рублей и документы, вернули потерпевшей в целости и сохранности. Задержанный – 26 летний мужчина оказался ранее судимым за тяжкое преступление. В отношении него возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

На вопрос о том, не страшно ли было задерживать незнакомого мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления, ведь грабитель мог быть вооружен и оказать серьезное сопротивление, лейтенант юстиции Кристина Швецова ответила так:

«В этот момент я об этом даже и не думала, мне просто хотелось помочь женщине, потому на моих глазах было совершено преступление в отношении пожилого человека, я не могла остаться в стороне, ведь я сотрудник органов внутренних дел! А для чего я еще ношу погоны, если не для того, чтобы помогать гражданам?»

За задержание злоумышленника молодого следователя ждет поощрение, а уличный грабитель, если его вина будет доказана, предстанет перед судом. 

Следователем отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории обслуживания ОП № 7 СУ УМВД России по г.Липецку  Кристина Швецова работает совсем недавно - около полутора лет. Ей нравится помогать людям и добиваться справедливости, поэтому Кристина и выбрала для себя такую ответственную, сложную, «неженскую» профессию. Характер у молодого следователя боевой, поэтому остаться в стороне от чужой беды она не может, тем более, нося на плечах офицерские погоны.
11 523
#грабеж
1

Комментарии (11)

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55 секунд назад
ПИАР?!!!!!!
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5

5 минут назад
Умница!!!
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Нона

10 минут назад
незнаю, порыв благородный
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Липчанка

11 минут назад
Молодчина! Не каждый мужик так сможет.
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незнаю

12 минут назад
Может и смелая, но она не жизнь спасала, а кшелек и рисковала здоровьем....надо ли было.
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Личи

13 минут назад
Как так, у нас и на работе многие работают спустя рукава. А она ехала в нерабочее время тем более.
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Елена

14 минут назад
Кристина ты молодец, так держать.
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Липецк

22 минуты назад
Гордость для родителей, пример для всех нас. Молодец! Низкий поклон!
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Как так

24 минуты назад
Разве это не ее работа ?
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Липка

26 минут назад
Молодец , смелая женщина -полицейский , не каждый мужчина отважится !!!! Здоровья вам уважаемая Кристина , берегите себя , а то ведь ублюдков много , а жизнь у вас одна !!!!!
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