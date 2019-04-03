Происшествия
43 минуты назад
В Липецке женщина-полицейский задержала уличного грабителя на месте преступления
Преступник напал на пенсионерку.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, вечером 1 апреля лейтенант юстиции Кристина Швецова вместе с мужем Артемом Васильевым проезжала на автомобиле мимо автобусной остановки на улице Студеновской. Кристина заметила, как молодой человек подбежал к пожилой женщине, ожидающей автобус, и отнял у нее сумку. Злоумышленник попытался скрыться, но молодая пара начала преследование подозреваемого, перекрыв ему дорогу. Кристина Швецова вместе с мужем задержала уличного грабителя, вызвала полицию, однако мужчине удалось вырваться. Супруги опять начали преследование, и во второй раз настигли злоумышленника. В итоге мужчину, напавшего на пожилую женщину, доставили в полицию, а сумку, в которой находилось имущество на общую сумму 2000 рублей и документы, вернули потерпевшей в целости и сохранности. Задержанный – 26 летний мужчина оказался ранее судимым за тяжкое преступление. В отношении него возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
На вопрос о том, не страшно ли было задерживать незнакомого мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления, ведь грабитель мог быть вооружен и оказать серьезное сопротивление, лейтенант юстиции Кристина Швецова ответила так:
«В этот момент я об этом даже и не думала, мне просто хотелось помочь женщине, потому на моих глазах было совершено преступление в отношении пожилого человека, я не могла остаться в стороне, ведь я сотрудник органов внутренних дел! А для чего я еще ношу погоны, если не для того, чтобы помогать гражданам?»
За задержание злоумышленника молодого следователя ждет поощрение, а уличный грабитель, если его вина будет доказана, предстанет перед судом.
Следователем отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории обслуживания ОП № 7 СУ УМВД России по г.Липецку Кристина Швецова работает совсем недавно - около полутора лет. Ей нравится помогать людям и добиваться справедливости, поэтому Кристина и выбрала для себя такую ответственную, сложную, «неженскую» профессию. Характер у молодого следователя боевой, поэтому остаться в стороне от чужой беды она не может, тем более, нося на плечах офицерские погоны.
!!!
5
Нона
Липчанка
незнаю
Личи
Елена
Липецк
Как так
Липка