Происшествия

32 минуты назад

Аферист со стажем скормил терминалам самообслуживания 12 тысяч бублей

4 708
#афера
Аферист со стажем скормил терминалам самообслуживания 12 тысяч бублей

Похожими на настоящие деньгами мошенник расплатился за услуги сотовый связи.

Прокуратура Октябрьского района Липецка передала в суд уголовное дело по обвинению 42-летнего липчанина по двум эпизодам кражи денег с банковского счета (ч.3 ст. 158 УК РФ) его знакомой посредством ее пластиковой карты.

Оба преступления были совершены обвиняемым 18 октября прошлого года. В первом случае он скормил терминалу самообслуживания семь тысяч «бублей» «Банка приколов», во втором - пять таких «купюр». Так преступник легализовал 12 тысяч рублей, которые разбросал на свой телефон и на телефоны своих родственников и знакомых.

Примечательно, что ни о каком розыгрыше в данном случае не может быть и речи, ведь в активе обвиняемого - пять судимостей.

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По данной статье Уголовного розыска подсудимому светит до шести лет лишения свободы.
4 708
#афера

Комментарии (4)

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НЕ ПАТРИОТ

7 минут назад
Что же, у терминалов защиты никакой???
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Наган

8 минут назад
сажат надо тех ,кто такие приколы печатает.При т.Сталине редакция печатающие такие бумажки в овраге расстрелянные валялись бы.
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Дэн

14 минут назад
Вот это красавчик,оправдать и отпустить.
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Горожанин

17 минут назад
Красава мужик!
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