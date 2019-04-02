Аферист со стажем скормил терминалам самообслуживания 12 тысяч бублей

Похожими на настоящие деньгами мошенник расплатился за услуги сотовый связи.

Прокуратура Октябрьского района Липецка передала в суд уголовное дело по обвинению 42-летнего липчанина по двум эпизодам кражи денег с банковского счета (ч.3 ст. 158 УК РФ) его знакомой посредством ее пластиковой карты.Оба преступления были совершены обвиняемым 18 октября прошлого года. В первом случае он скормил терминалу самообслуживания семь тысяч «бублей» «Банка приколов», во втором - пять таких «купюр». Так преступник легализовал 12 тысяч рублей, которые разбросал на свой телефон и на телефоны своих родственников и знакомых.Примечательно, что ни о каком розыгрыше в данном случае не может быть и речи, ведь в активе обвиняемого - пять судимостей.По данной статье Уголовного розыска подсудимому светит до шести лет лишения свободы.