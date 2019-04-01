Спорт

44 минуты назад

Чего не хватало для побед волейболисткам «Липецка»? Мужского внимания! (ФОТО)

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#Волейбол #"Липецк"
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Чего не хватало для побед волейболисткам «Липецка»? Мужского внимания! (ФОТО)

Игроки мини-футбольного ЛКС вместе с другими болельщиками поддержали девчат на трибунах, итог – две уверенных выигрыша.

Липецкие волейболистки вышли в финал первенства высшей лиги, правда лишь в малый финал, где спор пойдет за 5-6 места в сезоне.

Для этого подопечным Андрея Смирнова потребовалось дважды обыграть на своей площадке «ЮЗГУ-Атом» из Курска и завершить серию до 3-х побед в свою пользу – 3-1.

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В первой игре липчанки не оставили соперницам никаких шансов, победив – 3:0. Превосходство хозяек было столь заметным, что команда Курска ни в одной из партий не сумм ела набрать больше двадцати очков 25:15, 25:16, 25:18.

Вторая игра прошла по похожему сценарию, и вновь завершилась со счетом – 3:0. Два первых сета липчанки выиграли 25:17 и 25:19, а в третьем «ЮЗГУ-Атом» и вовсе прекратил сопротивление – 25:13.

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Напомним, что в первых двух встречах на курской площадке команды обменялись победами.

На матче прошло долгожданное событие в рамках договора о сотрудничестве между волейбольным «Липецком» и мини-футбольным ЛКС. Впервые на матч девчат пришли в полном составе коллеги футболисты, да еще с женами и детьми. Поддержка лишней не бывает и несомненна этот факт внес свою лепту в победу «Липецка».

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Фото vk.com/lipetsk_indesit и vk.com/mfc_lks

Лучшего игрока встречи Владиславу Коржову (11 очков) после матча поздравил самый меткий снайпер ЛКС Павел Назаров, который отметил, что парни из его команды готовы и дальше болеть за девчат, которым желают успехов в дальнейших матчах.

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Фото vk.com/lipetsk_indesit и vk.com/mfc_lks

Сегодня волейболистки собираются с ответным визитом во дворец спорта «Атлант» на матч мини-футбольной команды со столичным КПРФ (начало в 19.00, вход свободный). Хочется верить, что традиция станет постоянной и ведущие клубы региона перестанут жить по принципу «каждый кулик свое болото хватит».

«Липецку» в матчах за 5-6 места предстоит сыграть сыграет с уфимским «Самрау-УГНТУ», который в своей полуфинальной серии не оставил шансов «Тюмени-ТюмГУ» - 3-0.

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Первый матч в серии до 2-х побед пройдет на площадке башкирской команды, поскольку та заняла более высокое место в регулярном чемпионате. В Липецке игра состоится 20 апреля, а в случае необходимости решающего третьего поединка, он пройдет вновь в Уфе 27 апреля.


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#Волейбол #"Липецк"
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гость555

35 минут назад
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