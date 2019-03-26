Спорт

19 минут назад

Это случилось: футболисты + волейболистки =…..

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Это случилось: футболисты + волейболистки =…..

Два ведущих клуба Липецкой области теперь будут поддерживать друг друга не толь ко на бумаге.

Игроки ЛКС и волейбольного клуба «Липецк» поболеют друг за друга на трибуне Продолжают налаживаться дружеские взаимоотношения между мини-футбольным клубом ЛКС и ВК «Липецк» . Сегодня в офисе «строителей» руководители Руслан Куркин и Роман Пристовакин обмИгроки ЛКС и волейбольного клуба «Липецк» поболеют друг за друга на трибуне

Продолжают налаживаться дружеские взаимоотношения между мини-футбольным клубом ЛКС и ВК «Липецк» . Сегодня в офисе «строителей» руководители Руслан Куркин и Роман Пристовакин обменялись подарками и обсудили возможность проведения совместных акций.

Так, обоим коллективам предстоит непростая концовка сезона, и мощная поддержка родных трибун может помочь командам достичь побед и добиться поставленных целей. В ответственный момент клубы договорились увеличить армию поклонников за счёт друг друга. В ближайшее время представители ЛКС посетят игру волейболисток, а уже 1 апреля на трибунах спорткомплекса «Атлант» ожидается появление прекрасных представительниц слабого пола из ВК «Липецк».

Планируется, что эта акция станет только началом развития крепких и дружеских взаимоотношений между ведущими спортивными коллективами региона....до свадьбы дни из главных клубов Липецкой области подписании договор о сотрудничестве.

Волейбольный «Липецк» и ЛКС, представляющий в чемпионате России по футзалу, решили – хватим делить болельщиков. Да и вообще – хватит делить друг друга русским людям…

В офисе «строителей» руководители Руслан Куркин и Роман Пристовакин обменялись подарками и обсудили возможность проведения совместных акций.

Так, обоим коллективам предстоит непростая концовка сезона, и им должна помочь мощная поддержка родных трибун может помочь командам достичь побед и добиться поставленных целей. В ответственный момент клубы договорились увеличить армию поклонников за счёт друг друга. В ближайшее время представители ЛКС посетят игру волейболисток, а уже 1 апреля на трибунах спорткомплекса «Атлант» ожидается появление представительниц слабого пола из ВК «Липецк».

Планируется, что эта акция станет только началом развития крепких и дружеских взаимоотношений между ведущими спортивными коллективами региона.

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