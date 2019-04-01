Общество

31 минуту назад

Елецким девушкам не хватает парней

5 440
#вальс победы #9 мая #флешмоб
Елецким девушкам не хватает парней

Молодых людей ждут на «Вальс Победы».

Елецкая молодежь начала подготовку к традиционному флешмобу в честь 9 Мая — они репетируют «Вальс Победы». Организацией танцевального сюрприза занимается городской комитет молодежи. Юноши и девушки уже приступили к разучиванию па. Правда, есть некоторые накладки: желающим станцевать «Вальс Победы» девушкам не хватает молодых людей в пары.



«Вальс Победы» проводится в Ельце уже не первый год. Например, в канун 9 Мая 2017 года на городских улицах станцевали порядка 30 пар школьников и рабочей молодежи. Музыку и костюмы участников акции традиционно стараются стилизовать под времена Великой Отечественной войны.

Все, кто желает принять участие в танцевальном флешмобе, могут присоединиться к акции, позвонив по телефону 8 (47467) 2-01-34. Массовый танец станет частью празднования 9 Мая.
5 440
#вальс победы #9 мая #флешмоб

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Иоан русский ( Ванюшка).

6 минут назад
Концу этого века русская нация изчезнет , русских можно будет найти в книгах и русунках. Блогодоря заботе партии Единая Россия .
ответить

Равшан и Джамшут

13 минут назад
Ничего мы вам поможем пришлём гастробайтерав , Азия вам в помащь.
ответить

молодой тупняк

14 минут назад
потому что на 10 девчонок, по статистике 9 ребят!
ответить

Андрей Гей

15 минут назад
Елецким парням не хватает парней
ответить

КАЧЕГАР ЦУКАНОВ

23 минуты назад
стране честного президента не хватает
ответить

Еще в рубрике

Липецк начали убирать по-летнему
#дороги #уборка
6
Липецк начали убирать по-летнему

сегодня, 16:40

Общество
69 липецких проектов претендуют на гранты Владимира Путина
#грант #проект
3
69 липецких проектов претендуют на гранты Владимира Путина

сегодня, 16:37

Общество
На четырех липецких улицах отключат свет
#отключение
1
На четырех липецких улицах отключат свет

сегодня, 15:43

Общество
На нескольких липецких улицах отключат воду
#отключение воды
На нескольких липецких улицах отключат воду

сегодня, 15:41

Общество
Просрочка обошлась хозяйке магазина в 30 000 рублей
#просрочка #торговля #магазин
Просрочка обошлась хозяйке магазина в 30 000 рублей

сегодня, 15:41

Общество
В Задонске пройдет митинг за отставку главы района
#митинг
20
В Задонске пройдет митинг за отставку главы района

сегодня, 15:09

Общество