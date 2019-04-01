Общество
31 минуту назад
Елецким девушкам не хватает парней
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Молодых людей ждут на «Вальс Победы».
Елецкая молодежь начала подготовку к традиционному флешмобу в честь 9 Мая — они репетируют «Вальс Победы». Организацией танцевального сюрприза занимается городской комитет молодежи. Юноши и девушки уже приступили к разучиванию па. Правда, есть некоторые накладки: желающим станцевать «Вальс Победы» девушкам не хватает молодых людей в пары.
«Вальс Победы» проводится в Ельце уже не первый год. Например, в канун 9 Мая 2017 года на городских улицах станцевали порядка 30 пар школьников и рабочей молодежи. Музыку и костюмы участников акции традиционно стараются стилизовать под времена Великой Отечественной войны.
Все, кто желает принять участие в танцевальном флешмобе, могут присоединиться к акции, позвонив по телефону 8 (47467) 2-01-34. Массовый танец станет частью празднования 9 Мая.
«Вальс Победы» проводится в Ельце уже не первый год. Например, в канун 9 Мая 2017 года на городских улицах станцевали порядка 30 пар школьников и рабочей молодежи. Музыку и костюмы участников акции традиционно стараются стилизовать под времена Великой Отечественной войны.
Все, кто желает принять участие в танцевальном флешмобе, могут присоединиться к акции, позвонив по телефону 8 (47467) 2-01-34. Массовый танец станет частью празднования 9 Мая.
5 440
Иоан русский ( Ванюшка).
Равшан и Джамшут
молодой тупняк
Андрей Гей
КАЧЕГАР ЦУКАНОВ