Елецким девушкам не хватает парней

Молодых людей ждут на «Вальс Победы».

Елецкая молодежь начала подготовку к традиционному флешмобу в честь 9 Мая — они репетируют «Вальс Победы». Организацией танцевального сюрприза занимается городской комитет молодежи. Юноши и девушки уже приступили к разучиванию па. Правда, есть некоторые накладки: желающим станцевать «Вальс Победы» девушкам не хватает молодых людей в пары.«Вальс Победы» проводится в Ельце уже не первый год. Например, в канун 9 Мая 2017 года на городских улицах станцевали порядка 30 пар школьников и рабочей молодежи. Музыку и костюмы участников акции традиционно стараются стилизовать под времена Великой Отечественной войны.Все, кто желает принять участие в танцевальном флешмобе, могут присоединиться к акции, позвонив по телефону 8 (47467) 2-01-34. Массовый танец станет частью празднования 9 Мая.