В России
сегодня, 11:49
В подмосковной больнице изнасиловали 7-летнего мальчика
2 392
Ребенок лежал в медучреждении из-за паховой грыжи
Соседи по палате надругались над маленьким пациентом в одной из детских больниц Подмосковья. Первокласснику прооперировали паховую грыжу, однако с соседями в пятиместной палате ему не повезло. Об этом сообщает Федпресс.
Подростки 14-15 лет несколько дней совершали противоправные действия в отношении семилетнего мальчика. По словам ребенка, в первый день они заставляли его снимать штаны. На вторые сутки ситуация повторилась, однако мальчику вкололи в бедро какое-то лекарство. Когда ему стало плохо от препарата, подростки попытались засунуть первокласснику в рот черный предмет. Третий день закончился изнасилованием ребенка.
Странности родители пострадавшего заметили еще в больнице. Однако сын ничего им не рассказал из-за запрета мучителей. Добиться правды из уст подавленного ребенка удалось только после его выписки из больницы.
Мать мальчика немедленно обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Прокуратура также контролирует вопиющий случай.
Подростки 14-15 лет несколько дней совершали противоправные действия в отношении семилетнего мальчика. По словам ребенка, в первый день они заставляли его снимать штаны. На вторые сутки ситуация повторилась, однако мальчику вкололи в бедро какое-то лекарство. Когда ему стало плохо от препарата, подростки попытались засунуть первокласснику в рот черный предмет. Третий день закончился изнасилованием ребенка.
Странности родители пострадавшего заметили еще в больнице. Однако сын ничего им не рассказал из-за запрета мучителей. Добиться правды из уст подавленного ребенка удалось только после его выписки из больницы.
Мать мальчика немедленно обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Прокуратура также контролирует вопиющий случай.
2 392
Липчанка
!