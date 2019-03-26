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В подмосковной больнице изнасиловали 7-летнего мальчика

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В подмосковной больнице изнасиловали 7-летнего мальчика

Ребенок лежал в медучреждении из-за паховой грыжи

Соседи по палате надругались над маленьким пациентом в одной из детских больниц Подмосковья. Первокласснику прооперировали паховую грыжу, однако с соседями в пятиместной палате ему не повезло. Об этом сообщает Федпресс.

Подростки 14-15 лет несколько дней совершали противоправные действия в отношении семилетнего мальчика. По словам ребенка, в первый день они заставляли его снимать штаны. На вторые сутки ситуация повторилась, однако мальчику вкололи в бедро какое-то лекарство. Когда ему стало плохо от препарата, подростки попытались засунуть первокласснику в рот черный предмет. Третий день закончился изнасилованием ребенка.

Странности родители пострадавшего заметили еще в больнице. Однако сын ничего им не рассказал из-за запрета мучителей. Добиться правды из уст подавленного ребенка удалось только после его выписки из больницы.

Мать мальчика немедленно обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Прокуратура также контролирует вопиющий случай.
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Комментарии (2)

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Липчанка

14 минут назад
У нас общество страшно больно! Особенно дети и подростки! И никто не обеспокоен тем что рецидивы только нарастают...
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!

34 минуты назад
ужас
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