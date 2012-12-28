Погода в Липецке
В Липецкую область придут снег и потепление
Воздух прогреется до нормы.
Среднесуточные температуры составят 7-8 градусов мороза, что в пределах нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 февраля в Липецкой области облачно, ночью умеренный, днем сильный снег, местами метель, снежные заносы. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек, местами порывы до 15-18 м/сек. Температура ночью будет от -8 до -13, днем — от -1 до -6.
В Липецке облачно, ночью умеренный, днем сильный снег. Температура ночью будет от -9 до -11 градусов, днем – от -3 до -5 градусов.
День 19 февраля стал самым теплым в Липецке в 1955 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1954 году — 31 градус мороза.
