55 минут назад
В Липецкую область придут снег и потепление

Воздух прогреется до нормы. 

19 февраля через территорию Центрального Федерального округа  с юга на север будет перемещаться активный балканский циклон, ожидается сильный снег с метелью и порывистым ветром 15-18 м/с. 20 и 21 февраля атмосферное давление начнет расти, интенсивность осадков снизится и лишь ночью 20 февраля пройдет умеренный снег.

Среднесуточные температуры составят 7-8 градусов мороза, что в пределах нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 февраля в Липецкой области облачно, ночью умеренный, днем сильный снег, местами метель, снежные заносы. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек, местами порывы до 15-18 м/сек. Температура ночью будет от -8 до -13, днем — от -1 до -6. 

В Липецке облачно, ночью умеренный, днем сильный снег. Температура ночью будет от -9 до -11 градусов, днем – от -3 до -5 градусов.

День 19 февраля стал самым теплым в Липецке в 1955 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1954 году — 31 градус мороза.

Комментарии (4)

Лопата
15 минут назад
Зато я самый популярный сейчас инструмент
Магомед
29 минут назад
Это катастрофа. От первого и второго снегопада город не оклемался, а вот и третий..
Садовод
20 минут назад
И это будет не самый последний снегопад этой зимы
Гостья
43 минуты назад
Остаётся уповать на господа бога. Коммунальные службы не работают.
