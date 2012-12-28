Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Из-за ремонтных работ на сетях 19 февраля без холодной воды временно останутся жители трех улиц, сообщили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован к дому № 32 по улице Игнатьева. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
19 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30 по улице 1 Мая, на улице Вермишева, в Сселках обесточат также дома №№ 4, 44 по улице Грибной, улицы Гагарина, Космонавтов, Ленина, Набережную, Советскую, Учительскую.
