На Соколе массовое отключение газа
Происшествия
На Соколе без газа оставались 980 домов
Общество
Раненый участник СВО судился с соцзащитой
Общество
В правительстве области стала вакантной должность начальника правового управления
Общество
Двух мертвых мужчин нашли на улицах
Происшествия
Липецкая вечЁрка: ажиотаж в травмпунктах, покупают ли липчане огурцы, и обмен с Минобороны
Общество
«Две ямы, минус два колеса»: на Грязинском шоссе опасно
Происшествия
Покупательницу недвижимости обманул продавец с сайта объявлений: деньги женщине вернут
Происшествия
Шесть лет незаконно получал льготы 40-летний житель области
Происшествия
Липчане жалуются на отсутствие автобусов на маршрутах
Общество
ЖКХ «съедали» четверть доходов липчан
Экономика
Более 50 единиц техники выедут на уборку Липецка от снега в ночную смену
Общество
Двое подростков обвиняются в попытке ограбления ПВЗ
Происшествия
14-летняя девочка защитила родителей за 475 000 рублей
Общество
В Липецкую область придут снег и потепление
Погода в Липецке
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Дело о производстве центнера мефедрона рассматривают в областном суде
Происшествия
В Хлевенском округе сгорела «Лада»
Происшествия
Ещё одного подростка обманули мошенники: мальчик покупал iPhone
Происшествия
ТЦ «Октябрьский» ночью обогревали вручную
Общество
Общество
437
43 минуты назад
1

На трех улицах Липецка отключат холодную воду

Из-за ремонтных работ на сетях 19 февраля без холодной воды временно останутся жители трех улиц, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 32 по улице Игнатьева, №№ 3/3, 5, 5/2 по улице Липовской, №№ 21, 25, 25/2 по улице Семашко. 

Подвоз воды будет организован к дому № 32 по улице Игнатьева. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

19 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30 по улице 1 Мая, на улице Вермишева, в Сселках обесточат также дома №№ 4, 44 по улице Грибной, улицы Гагарина, Космонавтов, Ленина, Набережную, Советскую, Учительскую. 
Комментарии (1)

Правда
5 минут назад
Ребята давайте ремонтируйте,а то скоро лето.Отдыхать то надо когда то.
