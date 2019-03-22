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Воспитатели детсада на свои средства одевали ребенка матери-пьяницы

4 2050
#родительские права
Воспитатели детсада на свои средства одевали ребенка матери-пьяницы

Мать троих детей лишили родительских прав.

Прокурор Тербунского района обратился в суд с иском о лишении родительских прав и взыскании алиментов на содержание троих несовершеннолетних детей к жительнице муниципального района.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, семья с 2014 года состоит на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений. В 2017 году мать  детей была ограничена в родительских правах в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей, однако своего поведения по отношению к детям не изменила.

Из образовательных организаций, которые посещают дети, неоднократно поступали сигналы о сложной ситуации в семье. Дети приходили в школу и детсад неухоженные, зачастую голодные. Сотрудникам детского сада приходилось купать и переодевать младшего ребенка в приобретенную на собственные средства одежду. 

Квартира, в которой проживала семья, находится в антисанитарном состоянии. Мать, по преимуществу, пребывающая в состоянии алкогольного опьянения, периодически забывала забрать детей из детских учреждений.

В настоящее время старший мальчик находится в Воловском центре социальной помощи семье и детям «Исток», младшие - у отца.

Женщина неоднократно привлекалась к уголовной и административной ответственности, но продолжает вести асоциальный образ жизни. 

В судебном заседании она заявила о том, что ей препятствуют в общении с детьми, однако данный довод был опровергнут в ходе допроса многочисленных свидетелей.

Дети категорически отказываются проживать с матерью, которая, по их словам, забыла их, не поздравляет с праздниками, не звонит, не интересуется делами.

Учитывая обстоятельства дела, суд пришел к выводу об обоснованности требований прокурора.

В интересах детей их мать лишена родительских прав.

Теперь дальнейшим устройством их судьбы будут заниматься органы опеки.

4 2050
#родительские права

Комментарии (4)

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Но большинство мужчин

3 минуты назад
Я, их и не рожают. Большинство мужчин не просит рожать им этих детей. Большинство мужчин особо то и не хотели,им их тупо навязали. А вот у женщины всегда есть выбор-рожать или нет. Ее никто не может заставить.
ответить

Ну так многодетки же

5 минут назад
Что ещё ожидать от плодилок.
ответить

Я

сегодня, 13:32
Оперативный псевдоним., Большинству мужчин вообще нас рать на своих детей. Вот только писать про это не принято.
ответить

Оперативный псевдоним.

сегодня, 13:27
Некоторые женщины считают что если она родила ребенка то больше ей нечего делать не надо она получает аллименты а ребенка растит отец или теща.на аллименты она курит и пьет.
ответить

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