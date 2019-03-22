сегодня, 09:56
Руководить липецким спортом будет 33-летний шахматист
Новый начальник был найден в интеллектуальном виде спорта.
По информации GOROD48, сегодня перестанет быть вакантной должность начальника областного управления по физкультуре и спорту Липецкой области.
Готовится распоряжение о назначении на эту должность 33-летнего Махаила Маринина, в течение последних лет занимавшего кресло директора липецкой детско-юношеской школы №4, специализирующейся на подготовке шахматистов и игроков в настольный теннис.Кроме того, Маринин руководит областной федерацией шахмат.
До этого работал в ювелирном бизнесе.
Сам Маринин является одним из видных представителей шахмат региона. В его профиле на сайте Всероссийской федерации шахмат значатся несколько титулов и призовых мест, в том числе победа в чемпионате области-2019 по блицу, 3-е место в январском чемпионате области по быстрых шахматам. Текущий рейтинг в России в классических шахматах – 2 108 (2 349 место в стране из 102 515 человек), в быстрых шахматах – 2 056 (2 781-е место из 89 791 чел.), в блице – 2 241 (935-е место из 36 340 чел).
Напомним, в середине ноября ушел в отставку участник Олимпийских Игр-1976 Владимир Дементьев, руководивший липецким спортом два десятилетий. С тех пор управления с приставкой «и.о.» возглавляла его заместитель Наталья Колесникова.
Фото chess48.ru
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