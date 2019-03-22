Спорт

сегодня, 09:56

Руководить липецким спортом будет 33-летний шахматист

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#Спорт #начальник управления
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Руководить липецким спортом будет 33-летний шахматист

Новый начальник был найден в интеллектуальном виде спорта.

По информации GOROD48, сегодня перестанет быть вакантной должность начальника областного управления по физкультуре и спорту Липецкой области. 

Готовится распоряжение о назначении на эту должность 33-летнего Махаила Маринина, в течение последних лет занимавшего кресло директора липецкой детско-юношеской школы №4, специализирующейся на подготовке шахматистов и игроков в настольный теннис.Кроме того, Маринин руководит областной федерацией шахмат. 

До этого работал в ювелирном бизнесе.

Сам Маринин является одним из видных представителей шахмат региона. В его профиле на сайте Всероссийской федерации шахмат значатся несколько титулов и призовых мест, в том числе победа в чемпионате области-2019 по блицу, 3-е место в январском чемпионате области по быстрых шахматам. Текущий рейтинг в России в классических шахматах – 2 108 (2 349 место в стране из 102 515 человек), в быстрых шахматах – 2 056 (2 781-е место из 89 791 чел.), в блице – 2 241 (935-е место из 36 340 чел).

Напомним, в середине ноября ушел в отставку участник Олимпийских Игр-1976 Владимир Дементьев, руководивший липецким спортом два десятилетий. С тех пор управления с приставкой «и.о.» возглавляла его заместитель Наталья Колесникова.

Фото chess48.ru

120 3487
#Спорт #начальник управления
4

Комментарии (121)

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:)

2 секунды назад
Прохожий 2......вы тут это,...заканчивайте!, ваша демагогия может привести к ликвидации, нескольких Важных управлений администрации области, таких как кадровое, и спорта с туризьмом например, за их ненадобностью.....вы не разбрасывайтесь идеями...будьте...внимательнее....ведь могут пострадать Чиновники....Люди могут без работы остаться..., а делать кроме гор бумажек....и окурков, они ни чего не умеют, имейте совесть
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Прохожий2

3 минуты назад
--, ну ,так это и есть хорошо ! Пролетит со свистом на выборах ! И вмиг все эти достойные люди из своих засад выскочат и возмут все посты в области ! До сентября осталось всего ничего !
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Автохам

6 минут назад
Прохожий2, а как там у вас в Германии назначают? Поделитесь опытом...
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Горожанин

7 минут назад
Жаль не футболист, Металлу и тут не повезло
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--

7 минут назад
Игорь Георгиевич, вас тупо...слиВАют.....с такими представителями в команде....область не покорить....А люди..люди есть, кстати много действительно достойных, и управленцы есть и финансисты, и медики и учителя....много хороших, но они все задвинуты в дальний угол, их только начальство долбит иногда , требуя новыйх светлых идей и решений, потом как всегда за свое выдают.....лирика
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Епать Копать

8 минут назад
К 40 годкам вообще напрочь жирком заплывет-,не пудель ,ты с куйней в этот раз .
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Прохожий2

9 минут назад
Липчане, улетит и что ? Ты другие фамилии назови , кто прилетит ! Неужели ОПЯТЬ Литрович ?
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Прохожий2

10 минут назад
Едераст, дело не в том , что ты поддерживаешь или нет ! Предложи своего кандидата , докажи ,что назначили без конкурса , проведи теледебаты кандидатов ! Ты же ГРАЖДАНИН в конце концов или КТО ?
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Липчане

10 минут назад
Гость, А мы в сентябре скажем. Все полетят-кто в Мюнхен, кто в Сингапур, кто обратно в щахматную школу.
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Едераст

12 минут назад
Прохожий2, Правильное решение! Всецело поддерживаем кандидатуру жирабаса ! Молодец Артамонов, так держать! Здесь им не там.
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